Fotos Walter Bou fue descartado

01/12/2017 -

Walter Bou, delantero de Boca Juniors, quien padece un fuerte dolor en el aductor derecho, quedó ayer descartado para jugar el domingo ante Arsenal de Sarandí en La Bombonera, por la undécima fecha, y Guido Vadalá será titular para defender la punta de la Superliga. El entrerriano Bou, de 24 años, no se recuperó de la dolencia que le impidió el pasado fin de semana jugar en la caída frente a Central. Bou ese día iba a ser titular en lugar de Darío Benedetto, quien se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Finalmente en Rosario jugó Oscar "Junior" Benítez, de 24 años, pero el ex Lanús no tuvo un buen partido. El entrenador Guillermo Barros Schelotto probó ayer al rosarino Vadalá, de 20 años, quien convenció al cuerpo técnico y por ende será titular contra Arsenal.