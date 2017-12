Buenas victorias de Regatas Corrientes y Obras Basket

01/12/2017 -

Regatas Corrientes le ganó a Hispano Americano por un doble, 109 a 107 en el debut de la Liga Nacional de Basquetbol,en el Polideportivo Boxing Club de Río Gallegos, con parciales 21-22, 25-29, 29-34 y 34-28. Por su parte, Obras Basket (1 victoria y 0 derrota) superó en su debut a Bahía Basket (0-2) por 75-59 como local. Además, hoy jugarán San Martín vs. Atenas (21), Comunicaciones vs. Instituto (21.30) y la Unión (F) vs. Ferro (22).