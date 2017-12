Dillon dejó la puerta abierta para continuar

01/12/2017 -

Fue duro el golpe que recibió Güemes. La eliminación en los cuartos de final del Federal B, a manos de Sarmiento de Leones, caló hondo en un plantel que se había armado para ascender. Pero su entrenador, Ricardo Dillon, dio la cara. Y lo hizo en los micrófonos de El Clásico, de radio Panorama.

"Siempre es duro después de una eliminación, sobre todo por la ilusión que teníamos todos. Estoy convencido de que, de pasar esta fase, éramos serios candidatos. También estaba convencido de que Sarmiento era un equipo que nos iba a complicar porque toda la presión recaía sobre nosotros y tuvimos que asumirla y absorberla. Me ha tocado las buenas y las malas pero siempre pongo la cara", arrancó diciendo el sanjuanino.

Uno de los puntos más importantes que tocó Dillon estuvo referido a su continuidad o no al frente del equipo Azulgrana.

"Primero quiero agradecer a la institución, la imagen de Eduardo (Makhoul, el presidente) es algo que sobresale pero detrás hay una comisión y les agradezco a todos ellos porque me dieron las chances de trabajar bien. El convenio, de palabra, terminaba cuando terminaba el torneo", explicó.

Pero no descartó continuar: "Ahora hay que dejar pasar el tiempo, el presidente tiene que descansar porque es una persona que le brinda demasiada energía física al club. Yo también tengo que descansar. Cuando pase el tiempo nos sentaremos a hablar y de esa charla saldrá lo que sigue. Si me dice ‘me gustaría que pensemos en un proyecto’, lo charlamos. Y si me dice ‘hasta acá llegamos’, está todo bien. Voy a seguir opinando lo mismo del club".

Dillon fue muy crítico con el formato del Federal B: "Me parece que está mal hecho y no se premia a la regularidad. Debería ser con Apertura y Clausura, o con una reválida como el Federal A, porque si vos hiciste un buen torneo y te va mal, tienes otra chance. Acá te quedas sin nada".

"Nosotros clasificamos a la Copa Argentina, pero como hace un dirigente para mantener seis meses a los jugadores sin competencia. Por eso casi siempre hay que armar un equipo una semana antes como ya le pasó a Güemes cuando jugó contra Boca. Entonces este torneo no fomenta un proyecto a largo plazo", completó.

El sanjuanino se refirió a la reacción de algunos hinchas tras la eliminación. "Cuando aparecen algunos pseudo hinchas a gritar cosas, que no son muchos, quiero creer que son producto de la tristeza. No es justo que griten cosas como que los jugadores no querían jugar. Ahora que pasó el día, tienen que darse cuenta que estos jugadores se rompieron el alma en todos los partidos", concluyó Ricardo Dillon.