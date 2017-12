Fotos Pablo Martel dio su versión de los hechos en Córdoba

01/12/2017 -

Vélez de San Ramón cayó 4 a 1 ante Racing, en Córdoba, lo que significó su eliminación del Federal B la noche del miércoles pasado. El entrenador del Fortín, Pablo Martel, fue víctima de una agresión en pleno partido y le contó a EL LIBERAL su versión de los hechos. "En un corner en contra, me asomo a dar una indicación a un defensor mío. Traspaso medio metro la línea del corralito y la platea grita. El árbitro, sin sentido, viene y me expulsa. Llama a la policía para que me retire y yo me voy sin hacer problemas. Cuando estaba por ingresar al túnel, el masajista me impacta con un golpe de puño en la zona derecha de la cabeza y oreja, provocando mi caída porque me agarró desprevenido", contó el DT.

"Por lo que me cuentan mis jugadores y cuerpo técnico, el árbitro en ningún momento se aceró a preguntarme como estaba. Me llevaron al hospital Córdoba en ambulancia y el árbitro no tomó ninguna medida. Es una tristeza que sucedan estas cosas, es algo que venían planeando", agregó.

Sobre su estado de salud, Martel dijo que "ahora estoy mejor" pero que tuvo "un golpe muy fuerte que me provocó desvanecimiento", al tiempo que destacó que en el nosocomio "me atendieron muy bien".

Volviendo al partido, el DT denunció que "no estaban dadas las garantías para jugar" y relató otros episodios que sucedieron, además de la agresión de la que fue víctima: "antes de todo esto, nos encerraron cinco minutos en el túnel y no podíamos salir a la cancha. En un corner tiraron una piedra y se siguió como si nada. Estaba todo armado para hacernos reaccionar".

Por último, dijo que en el partido de ida "no pasó nada, se los trató de la mejor manera", y negó que haya insultado a la doctora del plantel cordobés. "Eso fue mentira, armaron una nube mediática en contra", remarcó.