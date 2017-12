"El club va a esperar todo lo que sea necesario para traer de vuelta a Tévez"

Fotos ILUSIÓN. Daniel Angelici explicó que Tévez sigue teniendo contrato en China.

01/12/2017

El presidente de Boca, Daniel Angelici, anunció anoche, en el marco de la Cena Anual que desde hace seis años organiza la institución en la Sociedad Rural de Palermo, que el club "va a esperar todo lo que sea necesario para traer de vuelta a Carlos Tévez".

"Estuve con Carlos en China, pero nos vimos poco porque él tuvo que viajar por un tema familiar a la Argentina, pero la idea era volvernos juntos. Él sigue teniendo contrato con el club chino Shangai Shennua, tiene una cláusula, y por lo tanto las negociaciones van a llevar su tiempo", explicó Angelici.

"Tévez sabe que en Boca tiene las puertas abiertas porque es su casa, pero entendemos que hay un club como el chino que hay que respetar, porque hizo una gran inversión por el jugador", apuntó.

Angelici alertó entonces que Boca "va a esperar que Carlos tome una decisión o que pueda tener una reunión en su club para revelar en qué situación está. Vamos a esperar todo el tiempo necesario para ver si podemos contar con él o no, pero soy optimista", expresó el presidente "xeneize".

En el mismo sentido transitó Guillermo Barros Schelotto, quien aceptó no saber "nada de la negociación por Tévez. Más allá de la relación técnico/jugador, con él tenemos un mutuo respeto y una excelente relación humana".

"Si vuelve, en lo humano y lo futbolístico estoy muy tranquilo. Es una decisión personal, porque tiene que cortar el contrato en China y decidirlo él. Uno no puede tomar la decisión, porque este es muy personal de Carlos. Por eso hay que dejarlo tranquilo, ya que él sabe lo que piensa el club y lo que pienso yo sobre el tema", destacó el "Mellizo".

Bendetto y Gago

En tanto los dos lesionados "top" que tiene el plantel boquense por estos días, ambos con roturas de ligamentos cruzado, el goleador Darío Benedetto y el volante Fernando Gago también hablaron sobre sus futuros.

"Estoy muy bien de la cabeza, que es lo más importante. Lamentablemente esto pasó en un gran momento de mi carrera, pero me sentí muy apoyado por mucha gente. Me operará mañana el médico Jorge Batista, pero hasta que no esté al ciento por ciento no voy a volver, aunque tenga el Mundial encima", aclaró Benedetto.

El otro futbolista que habló con Télam fue Gago, quien coincidió con Benedetto en que su objetivo es "volver a jugar en el club más que pensar en el Mundial. Pero igualmente si llego a ir a Rusia estaré cerrando una etapa bárbara en la selección. Por lo pronto estoy bien con mis tiempos de recuperación", concluyó el mediocampista que en ese aspecto le "lleva" un mes de ventaja a su compañero.

La sexta Cena Anual de Boca Social en la Rural tuvo como objetivo superar la recaudación del año pasado, cuando se recogió un millón de dólares.

Todo el plantel profesional estuvo invitado anoche, así como hinchas reconocidos de distintos estamentos del quehacer nacional.

Lo recaudado está destinado a distintos proyectos sociales en el barrio de La Boca y también en el resto del país. Una concurrencia de 2.000 invitados alcanzó una suma superior al millón de dólares.