Familiares de "Bauti" Agüero pidieron una condena ejemplar

01/12/2017 -

Mientras esperaban en Tribunales la resolución procesal del conductor que atropelló a Bautista Agüero, sus familiares pidieron que se le de "la condena que merece", y difundieron una emotiva carta a través de las redes sociales.

"Tras la experiencia del hondo dolor de la pérdida de Bautista, queremos hacer un petitorio a las instituciones para que nos protejan, que cumplan de forma efectiva y eficiente su tarea. Les pedimos que actúen a tiempo y no para entregarnos a nuestros jóvenes en cajones... No queremos seguir llorando víctimas. No queremos más familias destrozadas. No merecemos tanto dolor", dice en uno de sus pasajes la carta.

Y finaliza: "Se vienen otros fines de semana... hagamos algo para que nuestros hijos no sean próximos Bauti. Pedimos tolerancia cero; Justicia inmediata y ejemplar; controles de alcoholemia y de drogas... Por Bautista y en nombre de este inexplicable dolor este petitorio y el llamado a la sociedad a construir un Santiago mejor".