"The Rolling Stones", con un nuevo disco

01/12/2017 -

La legendaria banda británica The Rolling Stones lanzará mañana "On Air", un nuevo disco con grabaciones en vivo inéditas realizadas en la BBC en los años ‘60, según anticipó el grupo en las redes sociales.

"Una colección de clásicos y covers inéditos y restaurados de los ‘60", dice el anuncio de la banda en Twitter, que viene acompañado de un breve video en el que se anticipa uno de los cortes del álbum.

Clásicos

Según trascendió, la placa contiene primitivas versiones de clásicos como "Satisfaction" y "The last time", como lecturas de composiciones de otros artistas, tal el caso de "Roll over Beethoven", de Chuck Berry, y "Everybody needs somebody to love", de Solomon Burks.

En total, son 32 cortes extraídos de varios programas de televisión de la BBC, que sirvieron de antesala a la famosa emisión "Top of the pops", el envío musical semanal más exitoso de esos años.

El disco, grabado mayormente en estudios de Nueva York y Londres, tiene quince temas inéditos y estará acompañado por un libro homónimo con fotos, entrevistas y un cuidado material retrospectivo.

Según la revista especializada británica New Musical Express (NME), el libro será publicado por Penguin Random House y se enfocará en las apariciones radiales y televisivas del grupo que se dieron durante la primera década de su extensa carrera.

"Blue & Lonesome"

En diciembre del año pasado, el popular grupo liderado por Mick Jagger y Keith Richards, había lanzado "Blue & Lonesome", un disco con clásicos del blues, como los que interpretaban al inicio de su carrera. Una exitosa carrera que no conoce de barreras.