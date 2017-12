Video | Garnica prepara un disco que "suena a viejo"

01/12/2017 -

Néstor Garnica no descansa. Con la Fiesta del Violinero, su peña itinerante, lleva su producción por todo el país. Mientras eso sucede, no descuida la pre producción de lo que será su nuevo disco.

Aún sin título, Néstor ya comenzó a preparar algunas canciones que formarán parte de esa novel producción discográfico. Y mientras continúa con el proceso creativo, Néstor volvió a Santiago para participar, esta noche, de la Peña Orellana Lucca junto con Manuel Orellana y Rodolfo Lucca y Franco Ramírez.

Previo a su paso por ese espacio peñero, Néstor estuvo en la Redacción de EL LIBERAL donde compartió un gran momento junto con Franco Ramírez.

Adelantó que su nueva placa discográfica, donde predominarán los temas propios y algunos compuestos junto a sus compañeros, tendrá su identidad sonora y lírica.

"Si bien aún no he definido el nombre que tendrá, lo que sí está bien en claro es que será un disco bien Néstor Garnica. Será un disco con el estilo y mi forma de hacer folclore. Estamos armando una banda que se va consolidando, estamos componiendo todos, así que es una buena etapa y estoy muy feliz de poder seguir trabajando y haciendo cosas que uno disfruta y comparte", reveló.

Garnica remarcó que su nueva propuesta será la de "un disco bien santiagueño, porque tendrá chacareras y zambas de mi autoría y otras compuestas con amigos. Uno es consciente que solo no se puede. Siempre se necesite que alguien te dé una mano, esté cerca tuyo. Hemos logrado, no sé si hablar de uno de los mejores discos de Néstor Garnica, pero sí es un disco muy bien pensado".

Aseguró también que es "un disco que suena a viejo, pero también es moderno. Es el color que a mí me gusta y que queremos. Digo que suena a viejo porque uno viene de ahí. Yo me he criado con Los Manseros Santiagueños, con Cuti y Roberto Carabajal, Horacio Banegas y con folcloristas conocidos y no tan conocidos de Santiago del Estero. Suena a viejo porque es tradición pura, es Santiago del Estero".

Es parte de la identidad de Néstor el mezclar lo clásico y lo folclórico en la forma de interpretar el violín. "Es algo que tengo incorporado y la gente sabe que eso suena a Néstor Garnica".

"Aprendí a tocar el violín en Santiago con Fernando Matos, un gran violinista de formación clásica que se dedicaba al folclore, y era muy amigo de don Sixto Palavecino. Él formó el Cuarteto de Cuerdas para el Folclore, un grupo muy emblemático en los 70, que hacía ‘folclore de cámara’. Él me enseñó durante el tiempo que vivió en Santiago del Estero y creo que me dejó esa impronta. Después empecé a tomar clases con Martín Rodríguez, maestro de muchos violinistas folclóricos. Pero además uno se junta con guitarreros y va aprendiendo otras cosas, como el rasguido y va entendiendo la esencia del toque folclórico", resaltó Garnica, un artista que también se formó en lo clásico, método que aprendió en su formación adquirida en Alemania y luego en Holanda.