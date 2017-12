Fotos EN FORMACIÓN. Hernán Laginestra destacó la importancia de insertar a los jugadores nuevos en el equipo.

01/12/2017

Hernán Lagines t ra quedó reconfortado por el rendimiento de su equipo en el debut, pero sin dejar de lado las falencias que mostró en diferentes facetas del juego. "Creo que en el primer tiempo no tuvimos capacidad de lucha, de reacción, de fortaleza. Cambiamos mucho la mentalidad, mucho el deseo de transmitirle al que está al lado cosas positivas. En el segundo tiempo se vio una muy buena cara del equipo e hicimos 105 puntos. Me preocupa mucho que hayamos perdido contra este equipo 39 a 30 los rebotes. Esa es una preocupación grande que tengo", analizó Laginestra al término del partido que Olímpico venció a Argentino de Junín por 105 a 90, en el Vicente Rosales. Durante el juego, el entrenador bonaerense insistió constantemente con el cerco defensivo para asegurar los rebotes. "Fue parte del plan de juego para llevar a cabo: dominar el tablero y a partir de ahí tener opciones de ataque rápido y acciones de bloqueo al balón directo. No lo pudimos hacer, nos tomaron 14 rebotes ofensivos. Es muchísimo y es una cosa que tenemos que trabajar", explicó convencido. "Jackson defensivamente dio una mano, teniendo en cuenta que llegó hoy a la mañana. El equipo mostró una mejor cara en el segundo tiempo, un mejor compromiso con las cosas que se entrenan y las pudimos plasmar en la cancha", agregó en su análisis del juego. El rival Laginestra destacó además la calidad del rival juninense. "De este equipo de Argentino vi mucho. Hace partidos muy reñidos de visitante, tanto en Ferro como algunos otros que vi como contra Comodoro. Es un equipo complicado y hoy poder resolverlo por más de 10 puntos es algo bueno para el equipo", opinó. Por último, destacó la importancia de insertar a los nuevos integrantes del plantel en los sistemas de juego. "Ahora tenemos que sumar a los jugadores nuevos que tenemos. Simpson se está adaptando. Hoy colaboró con 13 puntos, que hacerlos en el primer partido es algo valorable. Y meter a Jackson y al jugador jamaiquino lo más rápido posible dentro de la estructura va a ser beneficioso", concluyó.