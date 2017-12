Héroes y villanos del turf

Hoy 09:24 -

Brevísima historia de “No se dice” y “Desalineado”, dos estrellas de las pistas santiagueñas.

Enmascarados. Héroes y villanos de cuatro tiempos. Puro corazón. Pura sangre. No, no son estrellas de rock. Velocistas son. Excepcionales máquinas de devorar distancias en segundos. No hablan. Dicen todo con la mirada.

¡Largaron! Los cascos apisonan con destreza la arena tibia que les presta el Dulce. Músculos, platea, tribuna, ventanillas, establos, todo estalla en un delirio de gloria soñada y casi siempre esquiva. Los latidos se disparan. Los pulmones enloquecen en las gradas, mientras los caballos simplemente vuelan a su destino único. El viento en la cara. El sudor en el pecho. La meta. El disco. El triunfo.