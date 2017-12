Hoy 09:28 -

En la, por momentos, soledad infinita del paraje Quebracho, a sólo 8 kilómetros de Sumampa encuentro esos pájaros que se hacen árboles de los que habla Gustavo Cerati en “Cactus”. Pero si miro con mucho detenimiento a ese viejo algarrobo que custodia estoicamente la histórica capilla jesuítica de Santa Ana ya no me atrevo a decir si son los pájaros los que se hicieron ramas o las ramas las que quieren levantar vuelo. La capilla es del siglo XVIII. Del algarrobo sólo sabemos que su corteza comenzó a desprenderse de su cuerpo, y que como casi todos los árboles, si muere, lo hará de pie. Mientras tanto, sigue dando lo que tiene: sombra, escasa, y mucha inspiración a los que se llegan hasta ahí creyendo en lo que no ven.