Maradona se encontró con Pelé en la previa al sorteo del Mundial

Fue más que un saludo. Fue un beso en la frente. Fue una demostración de cariño la que Diego Maradona tuvo este viernes con Pelé durante la previa al sorteo del Mundial. Ambos, invitados especiales a la gala de la FIFA, parecieron dejar atrás miles de diferencias.

Pelé llegó en silla de ruedas. Maradona, con un reluciente moño amarillo. Entre miles de estrellas, ambos sobresalieron. Por eso el momento del saludo quedó a la vista de todos...

Maradona criticó muchas veces al brasileño. "Pelé debería volver al museo". ¿Otra? "No me gustan las comparaciones con Pelé porque dice estupideces cuando toma la pastilla equivocada". ¿Otra? "No me gustan las comparaciones con Pelé porque dice estupideces cuando toma la pastilla equivocada". ¿Otra? "¿Qué querés que te diga? Él debutó con un pibe".

En fin, todo eso quedó en el pasado. Este viernes 1 de diciembre, en el Kremlin, Diego le dio un beso gigante. Putín fue uno de los testigos presenciales.