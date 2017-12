El hermano mayor de Messi, detenido por portación de arma de guerra

Fotos Matías Horacio Messi.

01/12/2017 -

El hermano mayor del futbolista Lionel Messi quedó detenido hoy por portación ilegítima de arma de fuego de guerra, en un sanatorio de Rosario, donde se repone de heridas sufridas en un aparente accidente náutico. Su familia, negó que el joven estuviese armado.

Matías Horacio Messi (35), permanecía internado en el sanatorio Parque de esta ciudad santafesina, donde iba a ser intervenido quirúrgicamente por fracturas en la mandíbula, la nariz y otras heridas faciales de acuerdo a lo detallado por el director del centro de salud, Carlos Lovesio.

Según su abogado, Ignacio Carbone, Messi sufrió ayer un accidente mientras conducía una lancha, al chocar contra un banco de arena en el río Paraná, a la altura de la localidad santafesina de Fighiera.

“La familia niega la existencia de un arma en la embarcación, siendo totalmente falsas las informaciones al respecto”, indicó el grupo familiar del astro futbolístico en un comunicado.

Sin embargo, el hermano mayor de Lío Messi posee un antecedente por ese delito.

“He podido conversar con allegados y descartaron que él tenga un arma”, insistió en la misma línea el abogado Carbone, según quien la controversia deberá dirimirse “con el devenir de la investigación”.

Sin embargo, el fiscal del caso, José Luis Caterina, afirmó en rueda de prensa que la pistola calibre 380 fue hallada en la lancha por personal del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI). Consideró “transparente, claro y legítimo” el procedimiento, descartando que “fuese plantada”.

Por otra parte, aclaró que en el operativo trabajaron “tres fuerzas de seguridad” distintas y agregó que la pericia de la pistola determinó que estaba “apta para ser disparada” y contaba con seis proyectiles.

La investigación se inició ayer, luego de que el joven fuera socorrido por un lugareño y trasladado en su embarcación hasta el club de pescadores de Fighiera, localidad ubicada 35 kilómetros al sur de Rosario.

El fiscal envió al gabinete criminalístico a levantar rastros de la embarcación, que presenta numerosas manchas de sangre, y en esas circunstancias secuestraron la pistola.

Por su parte, Prefectura Naval informó hoy al fiscal que la embarcación no está registrada, mientras que el abogado de la familia sostuvo que “en principio no es de Matías”. Hasta el momento, no se pudo determinar la existencia de otra persona en la embarcación.

El lugareño que socorrió a Messi, dijo haberlo encontrado a la deriva en la lancha y envuelto en una bolsa de dormir, confiaron a Télam fuentes del caso.

El hermano mayor del capitán del seleccionado argentino de fútbol cumplió hace dos meses con una probation por el mismo delito que se le endilga ahora: portación de arma de fuego.

En octubre de 2015 fue demorado durante un procedimiento de rutina de Gendarmería mientras realizaba controles vehículares en Rosario, al encontrarle una pistola 22 en la guantera del Audi A5 que conducía.

En aquella oportunidad, Matías Mesi terminó en la seccional 16ta de Rosario con un corte en la ceja y dos gendarmes debieron ser atendidos por lesiones luego de un forcejeo.

El fiscal Caterina adelantó esta tarde que imputará a Mesi por la portación ilegítima del arma en las próximas horas en el sanatorio donde está internado, habida cuenta que los forenses determinaron que está en condiciones de comprender el proceso al que está sometido.

En cambio, Carbone puso en duda que puede llevarse a cabo el acto por las heridas que su cliente sufrió en la boca ya que “no puede expresarse muy bien y le cuesta hablar”, explicó.

Caterina expresó que anoche libró la orden de detención contra el hermano del delantero del Barcelona porque “no había sido ubicado” en sanatorios públicos ni privados y agregó que “hubo resistencia para dejarnos ingresar a un country” de General Lagos, donde la familia tiene una vivienda.

Tampoco fue encontrado en otro domicilio del sur de Rosario y recién esta mañana el fiscal supo, por información de la PDI, que se encontraba internado en el sanatorio Parque.

El abogado no pudo precisar a qué hora ingresó a ese nosocomio aunque aclaró que anoche fue operado por los golpes sufridos en el accidente náutico.

En otras medidas, el fiscal Caterina dijo que oficiará al Registro Nacional de Armas de Fuego (Renar) para que informe sobre la titularidad de arma, cuya numeración es coincidente entre las diferentes partes.