CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Diciembre 2017

A LAS 21.30 PH PODEMOS HABLAR

02/12/2017 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

12.30 CINE. PROHIBIDO PASAR

HÉRCULES VIGILA 2

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

16.45 KALLY’S MASHUP

17.30 LOS SIMPSONS

18.00 CINE. LOS SUPERCAMPEONES

19.30 CINE DE LA TARDE

21.30 PH PODEMOS HABLAR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

(CONTINÚA)

01.00 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 ANIMALES SUELTOS CLÁ-

SICO


CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 CÁMARA LOCA

15.00 ALERTA COBRA

18.00 IMPLACABLES


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE

ALLÁ

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

18.00 LA LIGA DE LA CIENCIA


EL TRECE

10.30 PLAN TV

11.30 CINE 13

19.15 POR UNA MONEDA

20.30 PASAPALABRA

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA


CANAL14

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. ARGENTINO

22.00 RECORDANDO


CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALLY

21.00 CONSTRUYENDO SABORES


PELÍCULAS

CINEMAX

06.31 OPERACIÓN ESCAPE

08.12 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

10.55 MUNDO ACUÁTICO

13.28 STUART LITTLE 2. LA AVENTURA CONTINÚA

14.50 EL GRAN PEZ

17.19 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

20.01 DEATH RACE. LA CARRERA DE LA

MUERTE

22.00 SIN ESCAPE

23.57 ROBANDO VIDAS

TCM

06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.08 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

09.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.16 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.42 EL TERROR DE LAS CHICAS

12.31 UN EQUIPO MUY ESPECIAL

14.55 PEARL HARBOR

18.09 LAS AVENTURAS DE JIM WEST

20.06 MEDIO MUERTO

22.00 60 SEGUNDOS

TNT

02.07 LA ÚLTIMA CASA A LA IZQUIERDA

03.57 LA LISTA DE PENDIENTES

06.36 UN PAPÁ GENIAL

08.17 SOY LEYENDA

10.08 EL CADÁVER DE LA NOVIA

11.33 AVIONES

13.07 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA

15.29 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO

17.43 ENTRENANDO A PAPÁ

19.53 RATATOUILLE

22.00 ESTADO CRÍTICO

00.02 RÁPIDO Y FURIOSO

01.52 EL CONJURO

SPACE

00.00 SOUTHBOUND: PESADILLAS DEL DESIERTO

01:47 TERROR EN LA NIEBLA

03:30 TODAS LAS CHEERLEADERS MUERTAS

06:00 COLD WAR

07:38 PASAJERO 57

09:24 INFIERNO BAJO TIERRA

11:33 LOS AGENTES DEL DESTINO

13:36 HACKER: AMENAZA EN LA RED

16:13 UNA PAREJA EXPLOSIVA

18:13 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2:

LA VENGANZA DE ELECTRO

21:00 BATMAN EL CABALLERO DE LA NOCHE

CINECANAL

10.40 NICO, EL RENO QUE QUERÍA VOLAR

12.15 X-MEN

14.10 X-MEN 2

16.30 PARANOIA

18.30 LOS PINGÜINOS DE PAPÁ

20.20 ZOOLANDER

22.00 ZOOLANDER 2

23.50 MACHETE

01.50 LADRONA DE LIBROS

04.00 PELUDA VENGANZA


A DÓNDE IR

RESTO BAR PEDRO LEÓN

(PEDRO LEÓN GALLO Y SEBASTIÁN

ÁBALOS)

+ HOY, SHOW EXCLUSIVO DE DANIEL

MAGAL, A PARTIR DE LAS

22.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* HOY, A LAS 23, RECITAL DE COPLAS

SACHERAS, LOS MISMOS

DE SIEMPRE Y LOS SANTIAGUEÑOS

DEL ALBA.

BAYSAI

(AUTOPISTA SANTIAGO - LA

BANDA)

* HOY, ÚLTIMA FIESTA RETRO

DEL AÑO, CON DJ COLO.

CLUB HURACÁN

(ROCA Nº 135)

EL SÁBADO 9, A PARTIR DE LAS

22, PEÑA DEL ENCUENTRO. ACTUARÁN

“DEMI” CARABAJAL 4TETO,

LA PESADA SANTIAGUEÑA,

ALE CARABAJAL, LA PAISANADA

Y GONZALO LAMI.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

EL VIERNES 15, PEÑA “LA LUGAREÑA”.

ACTUARÁN PABLO CARABAJAL

Y SANAVIRONES, MANUEL

VILLARREAL, ALE CARABAJAL

4TETO, KIKE OYOLA, CÓNDOR

LÓPEZ, LUCAS CÁCERES Y AVENIDA

FOLK.


CINES

SUNSTAR

GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):

COMEDIA (ATP)

17:15 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00

(Subt) 00:15 (Subt)

EL HIJO DE PIE GRANDE

(3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(3D):

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

02/12-22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

(2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

18:00 (Cast) 20:10 (Cast) 22:30

(Subt) 00:40 (Subt)

LA FAMILIA MONSTER (2D)

AVENTURA, (ATP)

17:10 (Cast)

ASESINATO EN EL EXPRESO

DE ORIENTE (2D)

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

HOY AL 06/12 -19:30 (Subt)

LA BATALLA DE LOS SEXOS

(2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

02/12-22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

EL HIJO DE PIE GRANDE

(2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

17:30 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA

(2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

02/12-20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

01:00 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13

AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D - 17:30 - 22:40

(TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 20:00- (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/

LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:50- 23:10 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CASTELLANO 2D 18:10 - 20:30 (TODOS

LOS DIAS)

Lunes, martes y miércoles $65

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE

O TUTOR)

CASTELLANO 2D - 21:00 - 22:30

(TODOS LOS DÍAS)

Venta anticipada

ESTRENO 14-12-2017

STAR WARS EL ÚLTIMO

YEDI

CASTELLANO 2D - 16:50 - 22:50

(TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS

LOS DÍAS)

 
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