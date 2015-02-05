CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Diciembre 2017
A LAS 21.30 PH PODEMOS HABLAR
Por El Liberal
02/12/2017 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS
12.30 CINE. PROHIBIDO PASAR
HÉRCULES VIGILA 2
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 NICK JR.
16.45 KALLY’S MASHUP
17.30 LOS SIMPSONS
18.00 CINE. LOS SUPERCAMPEONES
19.30 CINE DE LA TARDE
21.30 PH PODEMOS HABLAR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
(CONTINÚA)
01.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 ANIMALES SUELTOS CLÁ-
SICO
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 CÁMARA LOCA
15.00 ALERTA COBRA
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE
ALLÁ
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
18.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
EL TRECE
10.30 PLAN TV
11.30 CINE 13
19.15 POR UNA MONEDA
20.30 PASAPALABRA
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. ARGENTINO
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALLY
21.00 CONSTRUYENDO SABORES
PELÍCULAS
CINEMAX
06.31 OPERACIÓN ESCAPE
08.12 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
10.55 MUNDO ACUÁTICO
13.28 STUART LITTLE 2. LA AVENTURA CONTINÚA
14.50 EL GRAN PEZ
17.19 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
20.01 DEATH RACE. LA CARRERA DE LA
MUERTE
22.00 SIN ESCAPE
23.57 ROBANDO VIDAS
TCM
06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.08 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
09.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.16 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.42 EL TERROR DE LAS CHICAS
12.31 UN EQUIPO MUY ESPECIAL
14.55 PEARL HARBOR
18.09 LAS AVENTURAS DE JIM WEST
20.06 MEDIO MUERTO
22.00 60 SEGUNDOS
TNT
02.07 LA ÚLTIMA CASA A LA IZQUIERDA
03.57 LA LISTA DE PENDIENTES
06.36 UN PAPÁ GENIAL
08.17 SOY LEYENDA
10.08 EL CADÁVER DE LA NOVIA
11.33 AVIONES
13.07 NEED FOR SPEED. LA PELÍCULA
15.29 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO
17.43 ENTRENANDO A PAPÁ
19.53 RATATOUILLE
22.00 ESTADO CRÍTICO
00.02 RÁPIDO Y FURIOSO
01.52 EL CONJURO
SPACE
00.00 SOUTHBOUND: PESADILLAS DEL DESIERTO
01:47 TERROR EN LA NIEBLA
03:30 TODAS LAS CHEERLEADERS MUERTAS
06:00 COLD WAR
07:38 PASAJERO 57
09:24 INFIERNO BAJO TIERRA
11:33 LOS AGENTES DEL DESTINO
13:36 HACKER: AMENAZA EN LA RED
16:13 UNA PAREJA EXPLOSIVA
18:13 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2:
LA VENGANZA DE ELECTRO
21:00 BATMAN EL CABALLERO DE LA NOCHE
CINECANAL
10.40 NICO, EL RENO QUE QUERÍA VOLAR
12.15 X-MEN
14.10 X-MEN 2
16.30 PARANOIA
18.30 LOS PINGÜINOS DE PAPÁ
20.20 ZOOLANDER
22.00 ZOOLANDER 2
23.50 MACHETE
01.50 LADRONA DE LIBROS
04.00 PELUDA VENGANZA
A DÓNDE IR
RESTO BAR PEDRO LEÓN
(PEDRO LEÓN GALLO Y SEBASTIÁN
ÁBALOS)
+ HOY, SHOW EXCLUSIVO DE DANIEL
MAGAL, A PARTIR DE LAS
22.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* HOY, A LAS 23, RECITAL DE COPLAS
SACHERAS, LOS MISMOS
DE SIEMPRE Y LOS SANTIAGUEÑOS
DEL ALBA.
BAYSAI
(AUTOPISTA SANTIAGO - LA
BANDA)
* HOY, ÚLTIMA FIESTA RETRO
DEL AÑO, CON DJ COLO.
CLUB HURACÁN
(ROCA Nº 135)
EL SÁBADO 9, A PARTIR DE LAS
22, PEÑA DEL ENCUENTRO. ACTUARÁN
“DEMI” CARABAJAL 4TETO,
LA PESADA SANTIAGUEÑA,
ALE CARABAJAL, LA PAISANADA
Y GONZALO LAMI.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
EL VIERNES 15, PEÑA “LA LUGAREÑA”.
ACTUARÁN PABLO CARABAJAL
Y SANAVIRONES, MANUEL
VILLARREAL, ALE CARABAJAL
4TETO, KIKE OYOLA, CÓNDOR
LÓPEZ, LUCAS CÁCERES Y AVENIDA
FOLK.
CINES
SUNSTAR
GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):
COMEDIA (ATP)
17:15 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00
(Subt) 00:15 (Subt)
EL HIJO DE PIE GRANDE
(3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(3D):
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
02/12-22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE
(2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
18:00 (Cast) 20:10 (Cast) 22:30
(Subt) 00:40 (Subt)
LA FAMILIA MONSTER (2D)
AVENTURA, (ATP)
17:10 (Cast)
ASESINATO EN EL EXPRESO
DE ORIENTE (2D)
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
HOY AL 06/12 -19:30 (Subt)
LA BATALLA DE LOS SEXOS
(2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
02/12-22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
EL HIJO DE PIE GRANDE
(2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
17:30 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA
(2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
02/12-20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
01:00 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13
AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D - 17:30 - 22:40
(TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 20:00- (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/
LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:50- 23:10 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CASTELLANO 2D 18:10 - 20:30 (TODOS
LOS DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65
FELIZ DÍA DE TU MUERTE
APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE
O TUTOR)
CASTELLANO 2D - 21:00 - 22:30
(TODOS LOS DÍAS)
Venta anticipada
ESTRENO 14-12-2017
STAR WARS EL ÚLTIMO
YEDI
CASTELLANO 2D - 16:50 - 22:50
(TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS
LOS DÍAS)