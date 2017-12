FÚNEBRES | 2 de Diciembre de 2017

02/12/2017 -

FALLECIMIENTOS

Ricardo Aníbal Soler

José Pastor Márquez

Carmen del Valle Castelli

Miryam Goncebat de Yocca

Oscar Alfredo Juárez

María Lourdes Belizán (Cañada Escobar)

Delfín Ricardo Navarrete

José Indalecio Roldán (La Banda)

Víctor Hugo Rodríguez (La Banda)

Delicia del Valle Coronel

Carlos Alberto Carrizo

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Federico Pérez Carletti, Gabriela Maud y sus hijos Facundo, Rocío, Agustina, Federico, Belén, Josefina y Bernardo participan con profundo dolor la temprana partida de Bauti y acercan su cariño de tantos años de amistad a Vero y su familia en tan difícil momento. Rogamos por él una oración.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Victor Emilio Zaín y Maria Delia Jiménez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Bienaventurados los limpios de corazon porque ellos verán a Dios. (Mateo 5;8). La Dra. María Laura Acuña, Dr. Luis Pablo Sgoifo, sus hijas Assisi e Isabella participan con profundo dolor el fallecimiento de Bauti, sobrino de su amiga y colega Dra. Elisa Agüero y acompañan a sus familiares ante irreparable pérdida.

ARAGÓN DE GIMÉNEZ, ELENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Las amigas de su hija Isabel Giménez, acompañan a toda su famiia en ese difícil momento. Fabiola, Marita, Daniela, Myriam, Teresita, Silvina, Martita, Maria Martha, Tucky, Carolina y Monica. Elevan oracion en su memoria.

ARAGÓN DE GIMÉNEZ, ELENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Sergio Iralasky, Maria Martha Feito y sus hijas Angela, Josefina y Sofia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARAGÓN DE GIMÉNEZ, ELENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Gustavo Rafael, Silvina Mazzuferi y sus hijos Virginia, Ignacio y Constanza participan con dolor su fallecimiento.

ARAGÓN DE GIMÉNEZ, ELENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Dr. Alfredo Alberto, su esposa Olga, sus hijos Antonella y Mauricio participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARAGÓN DE GIMÉNEZ, ELENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Alfredo, Miriam y Pia Leiva, participan y acompañan a su hija Isabel y familia.

ARAGÓN DE GIMÉNEZ, ELENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Luis Cerusico y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. ruegan oraciones en su memoria.

ARAGÓN DE GIMÉNEZ, ELENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. amigos de su hija Isabel: Puchi, Gringa y Exequiel Avila, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARAGÓN DE GIMÉNEZ, ELENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Rosita de Llavar y su hija Silvia Llavar lamentan su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

ARAGÓN DE GIMÉNEZ, ELENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Chino Gubaira, su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso, Toti, Gabi, María Guadalupe participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Isabel.

CAMAÑO, CELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Magali y Mario Sily participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos Pedro, Irma y Elba en la pérdida de su Sra. madre.

CARRIZO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Su esposa Rosa Vega, sus hijas Stellia Maris, Norma y Mirta, sus hijos Pol Omar Juarez, Walter Azzano y Luis Mercuri, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Los Flores. CARUSO CÍA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Sus hijos Augusto, Gustavo, Natalia, hna. Alicia, cuñado Miguel, sobr. Ramiro, Mariana, Alejandra, su tía Catalina part. su fallec. Sus restos seran inhum. en cement. La Piedad hs 11. asa de duelo P.L. Gallo 330 s.v. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. "Amé, fui amada, el sol acarició mi faz! ¡Vida, nada me debes! Vida, estamos en paz!!!. Sus hijos Augusto, Gustavo y Natalia, su esposo Miguel Rago, su hermana Alicia Castelli, sobrinos Ramiro, Alejandra, Mariana, sobrinos nietos Benjamín, Sofía, Agostina e Isabella, su amada tía Purita. Comunican su partida a la Casa del Padre. Sus restos serán sepultados a las 11 hs. en el cementerio La Piedad. Sala velatoria P. L.Gallo 330 Sala 1.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Su tío político Carlos Rago y flia., participan co dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Su prima hermana Lidia Castelli y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Su sobrinos Debora Castelli y Marcelo Castelli, participan profunda tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Su tía Catalina Salvatierra, sus primos Enrique, Ricardo, Nilda y Silvia Juárez, primos políticos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. "El que cree en Mí, no morirá jamás". SADOP, Sindicato Argentino de Docentes Privados participa con profundo pesar el fallecimiento de la Prof. Carmen Castelli, quién fuera afiliada y delegada de esta institución, rogando al Altísimo su descanso eterno. Elevan oraciones en su memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. "Señor, dale el descanso eterno". Querida Carmen, hoy ye despido con sentida tristeza y elevo oraciones al Cielo pidiendo a Nuestro Señor por tu paz y descanso eterno. Tu amiga y compañera, Prof. Silvia María Muser.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. "Señor, ya está ante ti, recíbela en tu Reino". El Prof. Tristán Hugo Funes participa con pesar el fallecimiento de Carmen, amiga y compañera de lucha. Ruega oraciones en su querida memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Carmen que el Señor te reciba y te ampare en su Reino. Participamos tu partida con hondo pesar y elevamos oraciones en tu querida memoria. Tus amigos y compañeros, Prof. Hugo Funes, Prof. Silvia Muser, Lic. Silvia Ávila y Prof. Edith Vizgarra. Descansa en paz.

CASTELLI, CARM,EN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Acompañan a su hermana Castelli Alicia en tan dificil momento, sus compañeros y amigos del ISBA, Juan Yapari, vice rector, Prof. Lara, Joama, Lili, Cholo, Fanny, Gaby, José, Marisol, Pablo, Carlos, Dardo, Dami, Luis. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CASTELLI, CARM,EN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Acompaña a la Prof. Castelli Alicia en tan dolorosa pérdida la comunidad educativa del ISBA Juan Yapari. Se ruega una oracion en su memoria.-

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Asi te recordaremos...Siempre sonriente...Ya descansas en paz y seguro que estás con todos tus seres queridos!! Dejas un gran dolor en los que te queremos...Siempre vas a estar en nuestros corazones y en los mejores recuerdos... Te vamos a extrañar mucho. Maria Marta y Maria Cira Galvan participan con profunda pena fallecimiento. Te despedimos amiga, hermana, Besos al Cielo. Elevanoraciones en su memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Hemana, los ángeles entonan la sinfonía del amor real, para tu regreso a la Casa del Señor. Vives en el amor que compartimos. Tus compañeros del 5º año 2º promocion 1975 de la Escuela de Comercio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia. Elevan oraciones en su querida memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. "Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que ha visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes". Tus compañeros del Profesorado de Geografia del San José: Gachy, Marisa, Cecilia, Osvaldo, Diego, Marcelo, Adrián, Christian, Margarita, Mirta, Alberto, Alicia y Alejandra oran por tu eterno descanso y para que la paz y el consuelo de Dios acompañen y fortalezcan a su familia.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Osvaldo S. Corbalan, Elena R. de Corbalan y sus hijos Cecilia y Martin con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y flia., en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Gracias Carmen por la alegría compartida en cada encuentro de amistad y de trabajo. Dejaste huellas indelebles en las personas que has formado. Jorge Pappalardo y Veronica Santucho, participan con dolor tu partida hacia el Reino Celestial, ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. ¡Los amigos son la familia que se escoge, no es un adiós, es un hasta pronto!!. Tu hermana del corazón Gladys Suárez, tus sobrinos del corazón Matias, Sol y Lorena Couselo, sobrinos nietos, Luz, Mateo y Patricio participan su fallecimiento. Elevan plegarias por su feliz resurreccion. Sus restos serán sepultados a las 11 hs. en el cementerio La Piedad.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Estela y Changui Corbalan y sus hijos Víctor, Laura, Estela y Cristi con sus respectivas flias., participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. "Yo soy la resurrección, el que cree en mi no morirá jamás". Sus Amigas de siempre Alicia, Mirta, Silvia, Claudia y Mónica participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. "Querida Carmen, ahora naciste a una nueva vida con Jesús resucitado". Sus amigos Silvia Águila, Raúl Juárez y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Amiga estarás siempre en nuestros corazones. Gracias por tu vida ejemplar. Luchi Paz de Aboslaiman y Virginia Sica, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Quedó tu lugar por siempre. Gracias por toda la alegría que nos brindaste. Tus amigas Maria Inés, Cristina, Martha, Kelly, Poli, Luchi, Maria Angélica y Virginia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Manuel Carlos Alvarado, Negui Mendes y sus hijos Candela, Gonzalo y Ezequiel con sus respectivas flias., participan el fallecimiento de su querida amiga Carmencita y acompañan con profundo dolor a sus hijos Natalia, Augusto y Gustavo y a su compañero Miguel en tan irreparable pérdida. Brille para ella la luz eterna.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Roger Díaz, Stella Maris Ledesma, Gabriela Díaz y flia, Fabián Díaz y flia, Roger Díaz (h), participan con profundo dolor su fallecimiento.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Daniel Privitera, Cristina Pérez de Privitera, sus hijos Andrés, Noelia, Anita y Danilo, participan el fallecimiento de su querida amiga Carmen y elevan oraciones en su memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Los compañeros y amigos de la Carrera de Geografia del Instituto San José. Ruegan una oración por el descanso eterno de Carmen.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Osvaldo Palau, Maria Inés Fiad de Palau y flia., participan el fallecimiento de la gran amiga Carmen y elevan oraciones en su memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. La Comunidad Educativa del Instituto San Jose, Nivel Superior, despide con profundo dolor a su querida ex-docente. Su huella perdurará en el recuerdo de autoridades, colegas y estudiantes. Con la esperanza de la vida eterna acompaña a sus familiares y eleva oraciones en su memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Martha Corvalan Olivera y flia., participa el fallecimiento de su amiga Carmen y elevan oraciones en su memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. "Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con El a los que se durmieron en Jesús". Querida amiga estamos seguras que ya gozas de la presencia de Dios. Nos dejas tu alegría. María Alicia Baez, Sara Rojo, Teresita Carreras, Norma Melián, Gabriela Floridia. participan con dolor su fallecimiento.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Augusto, querido amigo, que Dios te de la fortaleza para enfrentar este momento. Carlos Ibarra y flia. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Querida compañera te recordaremos siempre con esa alegria que contagiabas". Descansa en los brazos del Señor. Sandra Anriguez, Gabriela Floridia, Claudia Di Meo. participan con dolor su fallecimiento.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Marcelo Montenegro y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su vecina Kuky. Brille para ella la luz que no tiene fin. Ruegan a Dios pronta resignación para sus familiares. Descanse en Paz.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Seguirás siendo ese Ángel que siempre cuidó de todos; . Miguel Valdez y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Sus compañeras y amigas Eugenia Surian, Lily Garay y Cecilia Sokolic, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento. Ruegan oraciones.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. La muerte se ha llevo tu cuerpo, pero tu espíritu siempre estará con nosotros, por siempre en nuestros corazones. Tu partida es sentida, sabemos que te extrañaremos, pero también sabemos que ahora estas en paz en el Cielo. Liliana Tomat y sus hijos Mario y Daina. Ruegan oraciones.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. "Señor ya está ante tus puertas permítele ingreso al Reino de los bienaventurados". Tere Corvalan, Hernán Catizone, Fabricio Catizone y Federico Catizone lamentan con profundo dolor el fallecimiento de la querida amiga Carmen. Elevan oraciones por su eterno descanso.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Su amiga y colega Sonia V. Martinez y familia participa con profundo dolor su fallecimiento, eleva oraciones en su querida memoria y ruega a Dios por la cristiana resignación de familiares.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. La comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente N' 3 de Fernández participa con dolor el fallecimiento de la querida ex docente de la c asa y elevan oraciones en su memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Con mucho dolor te despido mi querida profesora, recordando tus palabras, tu carácter tu amistad. Siempre estarás en mis recuerdos. Patricia Sosa de Lescano participa su fallecimiento y ruega oraciones para la pronta resignación de sus seres queridos.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. "La pena que sentimos en este instante es muy grande, pero el amor que sentimos por ti será aún mayor porque estarás viva en nosotros por siempre". La C.D. de la AMET, acompaña a su familia en tan difícil momento y ruega a Dios la llene de su paz y descanso.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. "Hay cosas que no queremos que pasen pero tenemos que aceptarlas; cosas que no queremos saber pero tenemos que aprender. Y hay personas que no queremos perder pero las tenemos que dejarlas ir". El Prof. Orlando Gorosito, participa con profundo dolor su fallecimiento y agradece a Dios los momentos profesionales y personales compartidos. Acompaña a su familia y eleva oraciones en su memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Carlos Ledesma y Matilde Suárez participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, DELICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Sus hermanas, sobrinos y sobrinos nietos part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cem. La Piedad. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CORONEL, DELICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. "Señor ya está ante ti recíbela en tu Reino". Su hermana Mercedes, sobrinos Teresa, Elvira, Roberto, nietos Tatiana, Abel y Rohola, Jose, Adriana y Lautaro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

CORONEL, DELICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Su prima Francisca de Caamiña, sobrinas Norma y Gladys y demás familiares participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

CORONEL, DELICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hermana, Juana y Julia, sobrinos Eva, Hugo y Paula, Emilio, Ricardo y Pamela, Marcelo y Mirta, Mabel y Carlitos sobrinos nietos Yeny, Brayan, Martin, Catalina, Yessica, Leo, Exequiel, participan con profundo dolor su fallecimiento sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Su esposo Alberto Armando Yocca, sus hijos Alberto, leissy, Yanina y respect. familias part. su fallec. Sus restos fueron inhum, en el cem. Jardin del Sol. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Su hijo José Alberto, sus nietos José, Alberto y Salvador, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. "Caminante no hagas ruido, que mi Madre se ha dormido en los brazos del Señor". Su hija Marcela Yanina Gomez, Maximiliano Coronel y Maria Paz Coronel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Su hija Inés Leissy Yocca de Scillia, Durval Rodolfo Scillia y sus nietos Durval Rodolfo (h), y Milagros Scillia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermano José Román Gomez, hermana pol. Myriam, sobrinos Yanina y Maxi, Pamela, Nadia y Luciano, Román y Lourdes, Franco y Érica, sobrina nieta Maria Paz, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. "Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá". Su hermana Norma Gómez y su ahijada Pamela Gómez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de delicados pastos me hará descansar". Su hermana Gladys Gomez, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. "Tía Querida, perfume de Rosas para ti, Gracias por todo el amor y la alegría que nos brindaste. Sentimos y sentiremos tu ausencia siempre. Que la Virgen Maria te conduzca a la Luz que no tiene fin. Todo es Gracia". Su sobrino Marcelo Guzman, sobrina pol. Ana Sirevich, sobrinas nietas Evangelina Guzman Sirevich y Florencia Guzman Sirevich, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Sus sobrinos Carlos Roldan, Fabiana Pedruzco, sus hijas Maria Agostina, y Maria Valentina, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Bendigo su descanso.,

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivira". Su sobrino Roberto Salomón, sobrina Karina Pedruzco, sus hijos Tomas y David. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Su sobrina Gladys E, Pedruzco, sus hijos Álvaro, Cielo y Antonella, acompañan a su familiares en su dolor y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Maria de los Angeles Vera y flia., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Andres Pereyra, participa con dolor el fallecimiento de la Madre de su Amigo Augusto. Que en paz descanse.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Compañeros de alberto de la Escuela de comercio lo acompañan en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Los compañeros de oficina de notificaciones del poder judicial de su hijo Jose; participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Que en este descanso eterno el Señor la proteja con su mirada y misericordia. Silvia y Nancy Avila, Natalia Saavedra y Alicia Roldan lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su hija Leissy en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Que Dios le de en cielo toda la paz y la felicidad que se merece. Mario A. Coronel, Alicia Roldan y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso en la paz del Señor.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Miembros del equipo técnico del Gabinete Psicosociopedagógico de la Municipalidad de la Capital participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre política de su compañero Maximiliano. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su afiliada Iris Leissy Yocca. Se ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación Sindical de Empleados del Poder Judicial (A.S.E.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus afiliados Iris Leissy Yocca y Alberto José Yocca. Se ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Maria Esther Acuña de Pérez Lobo, sus hijos Carlos Martin y Antonia Pérez Lobo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Livio M. Yocca, su esposa Martha, sus hijos Livio y Maria Martha, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a sus seres queridos. Que el Señor la reciba en su Reino y descanse en paz.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Los amigos de su hija Leissy; Susana, Magui, Andrea, Antonia, Peli, Naty, Mario, Roque, Fernanda, Rosa, Pablo y Ana participan con profundo dolor el fallecimiento de su Madre. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Los compañeros de su hijo Jose de la oficina de notificaciones del poder judicial, participan con dolor el fallecimiento de su madre y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el reino de los Cielos". Su ahijada Norma Guzman y sus hijas Lourdes y Belén participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Eduardo Alvarez, Adriana Nediani, sus hijos Federico y Yanina, Gaby y Sabrina, nietos Juan y Delfina, participan con gran pesar el fallecimiento de la Mamá de su Amiga Leissy, rogamos por la paz de su alma.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Elena y Alfredo Ramos, sus hijos Cesar, Carlos y Veronica, participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Elena y Alfredo Ramos, sus hijos Cesar, Carlos y Veronica, participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Liz y Fredy Ramos, sus hijos Fatima, Rosario y Rafael, participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Josefina y Carlos Ramos, sus hijos Joaquín, Juan Ygnacio, Josefina, y Tadeo, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Gemma y Veronica Ramos, participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en este difícil momento.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. "Señor ya está ante ti recíbela en tu Reino". Acompañan a su Amiga Leysi y a toda su flia. en este difícil momento. Gustavo Montenegro y Natalia Saavedra. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi, aunque muera vivirá". La Coop. El Andariego Ltda. participa con profundo dolor el falecimientio de la compañera Miryam. Se ruega una oración en su memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Jorge Daniel Azar,su esposa Estela Protti,sus hijos:Cristian y sebastian,participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Cristian Azar y flia. ,participan con profundo dolor su fallecimiento,ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Sebastian Azar y Gabi,participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

GOMEZ VDA. DE DIAZ, ANTONIA HAYDE (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. La Comision Directiva y Afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su socia Adriana de los Ángeles Diaz. Se ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Sus hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque el Descanso. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LEGUIZAMÓN, MARÍA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Su hija Mercedes, sus nietos Micky, Aruco, Olga, Natalia, Alejandro, Graciela, Lucas, bisnietos Manu, Nacho, Nico, Mily, Fran, Joaquin, Agustin y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 hs. en el cementerio Privado Parque El Descanso. Casa de duelo Av. Rivadavia 323. S.V. 1. Caruso Cia. de Seguros- EMPRESA SANTIAGO.

MÁRQUEZ, JOSÉ PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Sus hijos Daniel, Karina, Lorena, sus hijos politicos Andes, Juan, sus nietos Amira, Julieta, Justina, sus restos fueron inhumados ayer a las 17 hs. en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizdo por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MÁRQUEZ, JOSÉ PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Su hermana Maria Estela Márquez de Cáceres, cuñado José Maria Cáceres, hijos Maria Alejandra, Maria José, Nuria Mercedes, Nelson Martin Cáceres Márquez, Analia Paz, sobrinos nietos Gonzalo y Ana Lucia Cáceres Paz participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MÁRQUEZ, JOSÉ PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Su primo Cachín Vega, su esposa Mirta Osés, su hijo Juan Gabriel acompañan a Daniel, Karina, Lorena y a su hermana María Estela y flia. en estos momentos de dolor y elevan oraciones en su memoria.

MÁRQUEZ, JOSÉ PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Sus primos Dr. Héctor Juárez y flia, Graciela Juárez de Sassano y flia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares. Se ruega oraciones en su querida memoria.

MÁRQUEZ, JOSÉ PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Elena, Gringa y Mariela Pacheco, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MÁRQUEZ, JOSÉ PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Sus vecinos y amigos: Elena Pacheco y flia; Gringo Ledesma y flia; Mario Salas y flia; Lidio Tauro y flia; Alberto Gonzalez y flia; Rosa Tejerina y flia; Moni Capchey y flia; Blanca Salvatierra y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MÁRQUEZ, JOSÉ PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Gringa y Cacho Osés y flia. participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor.

MÁRQUEZ, JOSÉ PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. El Centro Vecinal del Barrio Alberdi participa con gran pesar el fallecimiento de su querido presidente y acompañan en este difícil momento a sus hijos.

MÁRQUEZ, JOSÉ PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Participan con profundo dolor y acompañana a sus hjos en tan difícil momento. Sus amigos Chichí Lascano, Claudia Garby, Emilio Moreno, Segundo y Ema Sánchez, Gladys Moreno, José Bogge, Nilda Campos, Olga y Pirulo Coronel, Eric Orellana, Mary Peralta, Maria Silvia y Axel.

MÁRQUEZ, JOSÉ PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. María Cristina Ibáñez de Garay y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del colega y amigo, acompañan a su hermana, hijos y familia con cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

MÁRQUEZ, JOSÉ PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Marcelo Alfaro, Patricia Ortega y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Daniel Márquez, ruegan por el eterno descanso de su alma y que el amor que de él heredaron sea el bálsamo de esta triste separación.

MÁRQUEZ, JOSÉ PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Acompañan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Marcelo Nazar y flia.

MÁRQUEZ, JOSÉ PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Acompañan en este difícil momento a su hijo Daniel Márquez; Sus amigos de Argentinísima Satelital. Elevan oraciones.

MÁRQUEZ, JOSÉ PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Acompañan este momento a su hijo Daniel Márquez. Sus compañeros de la Legislatura. Elevan oraciones.

MONTI, CELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Carolina, Florencia y Carlitos Martinetti y Mabel Miliani participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTI, CELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Martín Salvi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este dificil momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

NAVARRETE, DELFIN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Sus hermanos Nilda, Luis, Omar, Gringo, su hermana política _Magali, Elena, sobrinos Juan, Gabi, Mary, Pucho, Joel, Matias, Daniel y demas Familiares. El cortejo partira de La Plata 162 (s.v.) y que sus restos seran inhumados hoy 9 hs en el Cementerio Jardin del Sol. Cobertura IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. "Felices los humildes y puros de corazón porque es de ellos el reino de los cielos ... y habitarán por siempre en el eden prometido ..." Héctor Yocca Acuña acompaña a su esposa (colega y amiga) Liby, a sus hijos y nietos en tan doloroso momento. Pide que alcancen la resignacion cristiana y ruega por su alma. Que descanse en paz.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Puchi, Gringa y Exequiel Avila, sentimos la partida del gran amigo Miguel, de su buen humor contagioso, hincha de River y Guemes y compañero de Vialidad. Elevan oraciones en su memoria.

NEME, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. "Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia" (La Biblia) Fernando Mulki, su esposa Claudia Vazquez y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

SOLER, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Su esposa Claudia Camuñas, sus hijos Melina, Lisandro y demás familiares partic. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cem. Parque de la Paz. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Sus hijos Ricardo Martín, Virginia y Eugenia Soler Legname y Joaquin Sbodova; su nieta Felictas Soler Nuñez, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan una oración en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Sus hermanos políticos Manuel Ibarra y Marta Camuñas, sus sobrinos Florencia y Javier participan con profundo dolor su fallecimiento.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Ing. Pablo López Casanegra y la Dra. Matilde Schmidt participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Arq. Ricardo López Casanegra participa con profundo dolor de su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Cecilia López Casanegra, Ramiro Martín y Flia participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Personal de obra, de conducción, administración y técnicos de la empresa Conorvial S.A. participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos José y Viviana participan su fallecimiento.

SOLER, RICARDO ANÍBAL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Sarquiz Miguel, su esposa Cristina Hadla participan su fallecimiento.

SOLER, RICARDO ANÍBAL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Las empresas MIJOVI SRL y SAFICOSA participan de su fallecimiento.

SOLER, RICARDO ANÍBAL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Directivos, Personal Administrativo y Técnico de la Empresa Del Tejar S.A. participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Sus compañeros de trabajo de oficina del área del P.R.O.M.E.B.A. (IPVU) participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. La Comisión Directiva y socios de la Cámara de la Construcción de Sgo. del Estero C.A.C.S.E. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Ingeniero Carlos Morales y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Empresa HC Soluciones Constructivas SRL. Participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Federico Augusto WItthaus, Florencia Sal, sus hijos Federico, Lucila y Victoria, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su flia., en este doloroso momento.

SOLER, RICARDO ANÍBAL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. La Cámara Argentina de la Construccion delegacion Santiago del Estero y sus empresas asociadas participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Ing. Tomás Eugenio Lucio y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Arq. Marcelo Gutierrez y flia participan con profundo dolor la partida de su amigo y colega Ricardo. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Lamentamos profundamente tu partida querido Ricardo. Romina Manzur y Mecha Bustos. ruegan por tu descanso en paz.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Luis Camuñas, Magalí Vicente y sus hijos José Luis y Alfonso Camuñas, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su querida memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz eterna". Tu amigo Guillermo Scheihing y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Eduardo Augusto Du Bois Goitia participa con dolor su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Ing. Héctor Ugozzoli Orphee participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Lugo Daniel Oscar, Rivero Dardo Omar y Medina CLaudio Rodolfo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Empresa Lo Bruno Estructura SA. participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Ricardo Lo Bruno y familia participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Patricia Leganme participa su fallecimiento. Eleva una oración por su eterno descanso.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Rodolfo Legname participa su fallecimiento.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Rosa Comán participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento. Eleva una oración en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Fabiana Acosta, Lourdes Juárez, Belén Juárez, Martín Soria, Luis Raniolo, Maximiliano Lamelas y Daniel Loturco participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Personal de Vitalíssima SA. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Miguel (a) y Silvia Acosta participan su fallecimiento. Acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL ARQ (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. José Luis Faule y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL ARQ (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. La Empresa JLF Construcciones SRL participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Roberto Alejandro Díaz, Yolanda Scarcelli; sus hijos Alejandro y Valentina y sus respectivas familias, acompañan a sus seres querridos en estos momentos tan dolorosos. Ruegan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Elena Llaguno participa su fallecimiento, acompañando a su esposa Claudia e hijos en este momento de dolor. Pide a Jesús que su alma descanse en paz.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Sus amigos Ing. César Corvalán, Ing. Marisa Domínguez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Eugenia Guerrieri y Luis Escobar, juntos a sus hijos Alfonso, Luisina y Malena Escobar Guerrieri, participan con inmenso dolor la partida de su amigo Ricardo y acompañan a Claudia, Melina y Lisandro en este triste momento.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Gustavo Adolfo Guerrieri, María Carmen Lapalma y sus hijos Mariana, Eugenia, Gustavo y Adolfo con sus respectivas familias, acompañan a Claudia, Melina y Lisandro en este momento.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Los amigos entrañables de Claudia: María de los Angeles Jimenez, Adrián Di Salvo y sus hijos, Juan Ramón Jimenez y familia; César Alberto Jimenez y familia, Nora R. de Jimenez despiden con dolor a Ricardo y acompañan con cariño a su esposa y a sus hijos. Ruegan por su descanso eterno y el consuelo y fortaleza de su familia.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Lucrecia Uriondo de Echegaray e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con oraciones y especial afecto.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. José Aguero, Gilda Vizgarra y su hija Luciana participan con profundo dolor su fallecimiento.

SOLER, RICARDO ANÍBAL ARQ (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. La comisión directiva y comunidad Educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Eduardo Coroleu, Romina Sarquiz y sus hijas Guillermina y Lola participan su fallecimiento,. Elevan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Crisar SA participa su fallecimiento.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Angélica María Degano, Omar Jugo y sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía participan su fallecimiento y acompañan con afecto a Claudia, Meli y Lisandro en este doloroso momento.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Compañeros de su hijo Lisandro del Colegio Big Ben y sus familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Roberto Rojas, Carmen Villagra, Pepe Gallardo, participan el fallecimiento del esposo de su querida amiga Claudia. Ruegan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Luciano Bolzon y flia, participan con dolor su fallecimiento.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Segundo Bolzon Empresa de Construcciones SRL, participan con dolor su fallecimiento.

SOLER, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Las amigas de Trazando Círculos de su esposa Claudia acompañan con oraciones.

SOLER, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Julio César Fraguas, su esposa Rossana Moreno, sus hijos Facundo, Jerónimo y Octavio Fraguas participan con dolor su fallecimiento, rogando por su eterno descanso.

SOLER, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Fernando Zambolín, su esposa Carolina Molinari, sus hijos Sofía y Franco participan su fallecimiento rogando por su eterno descanso.

SOLER, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Marcelo Mattalía, su esposa Andrea Pereiro y sus hijos Ana Victoria, Lucca y Octavio participan con dolor su fallecimiento rogando por su eterno descanso.

SOLER, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Personal de la empresa Domus SRL participan con profundo dolor el fallecimiento del arquitecto Soler. Ruegan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Arquitecto Maximiliano A. Costas y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega, Ricardo Soler y acompañan a su esposa Claudia Camuñas e hijos en este doloroso momento. Ruegan orfaciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Hilton Lo Bruno y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Hector A. Chedid y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Arquitecto César Edmundo Elli y familia participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Los secretarios Tecnicos de Relaciones Publicas e Institucionales y del Area Social de Adjudicaciones; de Regularizacion y Recupero Habitacional del IPVU, junto a sus empleados participan con dolor su fallecimiento de nuestro compañero Ricardo. Ruegan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|.Lic. Ramón Ernesto Chamorro y familia acompañan en este difícil momento a su familia, en el dolor y la oración y ruegan por el eterno descanso.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Elena Yoles y sus hijos Javier, Bernardo y Benjamín participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a Claudita y sus hijos con sus oraciones.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. La empresa Block Constructora S.R.L. acompaña es este difícil momento a su familia y ruega por su eterno descanso.

SOLER, RICARDO ANÍBAL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. La Empresa SCHIAVA E HIJOS S.C., participan con profundo dolor el fallecimiento del Secretario Técnico del Ipvu y acompañan a sus familiares en estos momentos difíciles. Ruegan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Ricardo MartinTeran, Myriam O' Lery, sus hijos Pamela y Alejandro Lopez; Ricky y su esposa Vicky, acompañan con profunda tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. "Todo el que vive y cree en mi no morirá jamás". Rodolfo y Sara Nuñez, nuestros hijos Facundo Juárez y Eugenia., Jorge Garcia y Lucrecia., Laura, Magdalena y Mercedes y Rita Carrizo y nuestros nietos. Zaira y Zoe, Santiago y Julieta y Felicitas, participamos tu fallecimiento y acompañamos a tu flia. en este momento de dolor, rogamos a Dios por tu resurrección e intercediendo por su consuelo.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Abuelito te fuiste al Cielo para sonreír con los Angeles y andar por brillantes nubes rodeadas de Sol. Felicitas Soler Nuñez y mi Mamá Laura Inés Nuñez, participamos tu regreso a la Casa de Dios y pedimos por tu resurrección y el consuelo para nuestra familia.

YOLES, AUGUSTO LEONARDO (Arq) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. José Luis Yoles, Graciela Geronini, Noelia, Fernando y Sebastián Yoles, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento. Ruegan oraciones.

YOLES, AUGUSTO LEONARDO (Arq) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Raul Gallego, su esposa Miriam del Milagros Garay participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

YOLES, AUGUSTO LEONARDO Arq.(q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Arq. Daniel Rizo Patron, participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su flia. en su dolor. Ruega por su eterno descanso.

YOLES, AUGUSTO LEONARDO (Arq) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Arq. Ana R. Rodriguez Ribera participa con dolor el fallecimiento de su colega y amigo, acompaña a su esposa Hilda e hijos Alejandro y Andrés y flia. en estos tristes momentos y ruega oraciones en su memoria.

YOLES, AUGUSTO LEONARDO ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Ing. Nunzio Oscar Abate, sus hijos Jorge, Silvia, María Pía, María Gabriela, Nora y María Marta Abate, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor la desaparición física del dilecto amigo Augusto acompañando a su señora Nilda y a sus hijos Alejandro y Andrés en este momento de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

YOLES, AUGUSTO LEONARDO (Arq) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. La comunidad Educativa del Jardin N' 25 Los Pastorcitos, acompañan a su hija Politica Sra Viviana Suarez y a su hijo Andres. Ruegan oraciones en su memoria.

YOLES, AUGUSTO LEONARDO (Arq) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Hombre de Honor. Exelente Arquitecto y Excelente Persona. Arq. Marcelo Bustos y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

YOLES, AUGUSTO LEONARDO (Arq) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. La comunidad Educativa del Jardin N' 25 Los Pastorcitos, acompañan a su hija Politica Sra Viviana Suarez y a su hijo Andres. Ruegan oraciones en su memoria.

YOLES, AUGUSTO LEONARDO (ARQ) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Hector A. Chedid y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

YOLES, AUGUSTO LEONARDO (ARQ) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Dr. Mariano R. Utrera (h), su esposa Lic. Lida K. de Utrera participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

YOLES, AUGUSTO LEONARDO (ARQ) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Ricardo Martin Teran, Myriam O' Lery, sus hijos Pame y Ricky participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BRAVO, CARLOS HIGINIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/17|. Su esposa Olga, sus hijos José, Carlos y Paola; sus nietas Josefina y Constanza; hijos políticos Marilyn y Albano y familiares invitan a participar de la misa hoy 2/12/17 a las 20 en la iglesia Santa Rita de Cascia, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

LÓPEZ TENREYRO, MANUEL ALBERTO (Beto) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/13|. Hijo tu madre Chacha, tus hermanos, tus hijas, sobrinos, nietos hoy se cumplen cuatro años que estas en las casa del Señor hijo pasan los año yo sigo sufriendo tu partida no hay un solo dia que lloro y seguire llorando hasta que Dios me lleve al lado tuyo y de tu padre. El dia domingo en la parroquia Santa Rita rogaremos en una misa por vos y tu padre que estan en el Cielo frente a Dios Todopoderoso.

MAGUINES DE MANSILLA, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/15|. Abu querida, que lindo sería tener tus besos, sentir tus caricias, ese abrazo protector. Pero nos tenemos que consolar con los hermosos recuerdos que desde el cielo junto a Jesús nos acompañes y guíes cada día. Con motivo de cumplirse 2 años de tu partida, nos juntamos en la misa de la iglesia San Luis Gonzaga hoy a las 20.30 hs.

PERALTA, MARCO AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/03|. Padre mio. hoy 14 años que te fuiste al Cielo y yo me quede aqui con una sonrisa fingida porque desde que te fuiste no he vuelto a ser el mismo, aun hay dias en los que sigo esperando tu regreso porque tengo la esperanza de un dia volverte a ver, volverte abrazar. Padre esperame alla y apartame un lugar porque algun dia tendre que irme yo tambien, hasta entonces me conformo con encontrarte en mis sueños. Te amo padre mio. Tu hijo Daniel, invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica.

SILVA, MARIO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/17|. La familia invita a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs. en la parroquia Espiritu Santo Bº Ej. Argentino con motivo de cumplirse 6 meses de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

SORIA, MARIO BERNABÉ AGUSTIN (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Sus padres, familires y amigos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Capilla Santa Rita, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

HERRERA, MARTÍN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Su esposa Norma Chavez sus hijos Franco, Maca, Gaby, Martina, hijos pol. nietos y Hnos. part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 16 hs. en el cement. La Misericordia. SERVICIO IOSEP-NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

RODRÍGUEZ, JULIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Su esposa Olina Rostagno, hijos Mirian, Clide, Rody, Toly, Mariela, h. pol. Omar, Analí, telma, Gustavo, nieto, bisn. y demás fam. part. su fall. Sus restos fueron inhum. en cement. Jardín del Sol. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

RODRIGUEZ, JULIO RENE (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Sus primos Graciela, Marta Noemí y Carlos Raul Sarmiento, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRIGUEZ, JULIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. El grupo de Las Cafeteras participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su compañera Miriam y ruegan una oración en su memoria.

RODRIGUEZ, JULIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. El Dpto. de Lenguas Extranjeras de la Escuela Normal Manuel Belgrano participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra compañera Miriam. Ruegan una oración en su memoria.

RODRIGUEZ, JULIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. El personal directivo y administrativo de la Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral Nº 36, acompañan en este momento de dolor a su compañero Prof. Héctor Rodriguez por el fallecimiento de su padre. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRIGUEZ, JULIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin" Prof. Noelia Figún y compañeras del Taller de la Memoria del Club de Abuelos (L.B.), participan el fallecimiento del esposo de la Sra. Orlinda Rostagño y acompañan a toda la flia en este momento de dolor.

RODRIGUEZ, JULIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Autoridades y Colegas del Dpto. de Lengua Extranjeras del Colegio Absalon Rojas, participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre de la Prof. Myriam Rodriguez. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

RODRIGUEZ, JULIO RENE (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Silvio Ruben Sayago y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, JULIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Juan Carlos Figueroa y sus hijas Analía, Valeria e Ivana; Luis Victor Figueroa y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, JULIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Su consuegra Alicia Biscelli, sus hijos German, Gustavo y sus respectivas familias, Antoio Luis Bucelli y flia, participan con profundo dolor y acompañan a su flia. en este trande tan especial.

RODRÍGUEZ, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Sus hermanos Roberto, Marisa, Alejandra,. hnos. pol. Norma, Luis, Hugo y sobrinos part. su fallec. Sus restos serán inhuml en el cement,. La Misericordia a las 9 hs.- Casa de duelo Pje. Jorge Newbery 167 Bº Menendez Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ROLDÁN, JOSÉ INDALICIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Sus hijas Rosa, Maria, sus hermanos Maria, Norma, Carlos, Manuel, Mirta, Josefa, Sonia, Liliana, Hector y demas Familiares. El cortejo partira de calle Chile y Canal s/n y que sus restos seran inhumados hoy 11 hs en el Cementerio Jardin del Sol. Cobertura NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ASAAD NADER DE ABOSLAIMAN, JANETH (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su esposo Chicho Aboslaiman, sus hijos Ricardo, Ernesto y Jacky; hijos políticos y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Cristo Rey, al cumplirse dos meses de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALBORNOZ, SEGUNDA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Su hermana política Virginia Griguoli Vda. de Albornoz y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

ALBORNOZ, SEGUNDA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Lita Pieroni de Vottero y sus hijos Guillermo, Mario, Gabriela y María Lyta y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

BELIZÁN, MARÍA LOURDES ((q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Sus padres Cesar y Rosalva , sus hermanos Lujan, Patricio, Ricardo , Enzo, Leo y Emma, su Abuela Carmen y demas Familiares. Sus restos seran inhumados hoy en el Cementerio de Cañada Escobar., Cobertura IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

BELIZÁN, MARÍA LOURDES ((q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. El cuerpo docente del Agrupamiento 86103 de Cañada Escobar y alumnos acompañan a la familia y elevan oraciones en su memoria.

PALAVECINO DE HOYOS, YLDA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. María Cristina Ibáñez de Garay, sus hijos María Marcela y Raúl Alejandro y flia, participan el fallecimiento de la apreciada vecina y acompañan con cariño a su hijo Pilín, nietos y bisnietos. Ruegan orciones en su memoria.

SANTILLÁN, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Su hermana Maria I. Vda. de Rivero, sus hijos Rober, Mario. Rita y Sonia y sus respectivas familias, su sobrino Oscar Ibarra, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/17|. Los vecinos de calle Moreno y Quintana, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra vecina y amiga "Negrita" Aguilar y acompañamos a toda su familia en este momento de dolor. Rogamos oraciones en su memoria. Frías.