PSG visita a Strasbourg por la punta

02/12/2017 -

París Saint Germain, cómodo líder y en el que juegan los argentinos Ángel Di María, Javier Pastore y Giovani Lo Celso, visitará hoy a Strasbourg en el partido destacado de la 16ta fecha de la Liga de Francia de fútbol de primera división.

PSG manda en el certamen con 41 unidades y le lleva diez de ventaja a su escolta, Olympique de Marsella, que el domingo jugará contra Montpellier de visitante.

El cronograma de la fecha, que se inició ayer con el triunfo de Dijon sobre Bordeaux (Valentín Vada titular) por 3 a 2, es el siguiente: Hoy: Strasbourg vs. PSG; Mónaco vs. Angers; Lille vs. Toulouse; Niza vs. Metz; Rennes vs. Amiens y Troyes vs. Guingamp.

Mañana: Saint Etienne vs. Nantes; Caen vs. Lyon y Montpellier vs. Marsella.