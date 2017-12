Bayern Munich ante Hannover 96

02/12/2017 -

Bayern Munich, líder de la liga de fútbol de primera división de Alemania, recibirá hoy a Hannover 96, en el choque saliente de la 14ta jornada del certamen.

Bayern Munich suma 29 unidades y le lleva tres a Leipzig, que este sábado visitará a Hoffenhein.

La fecha, que comenzó ayer con el empate sin goles entre Friburgo y Hamburgo, se jugará de la siguiente manera: Hoy: Bayern Munich vs. Hannover 96; Hoffenhein vs. Leipzig; Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund; Mainz 05 vs. Augsburgo;, Werder Bremen vs. Stuttgart y Schalke 04 vs. Colonia.

Mañana: Hertha Berlin vs. Frankfurt y Wolfsburgo vs. Borussia Monchengladbach.

Principales posiciones: Bayern Munich 29; Leipzig 26; Schalke 04 y Borussia Monchengladbach 24; Borussia Dortmund 21.