Gol de Higuaín para el triunfo de Juventus

Fotos GOLEADOR. El "Pipa" amargó a los napolitanos.

02/12/2017 -

El delantero argentino Gonzalo Higuaín anotó el gol con que Juventus le ganó ayer al puntero Napoli, su ex equipo, por 1 a 0, en uno de los partidos con los que se inició la 15ª fecha de la Liga de fútbol de primera división de Italia.

Higuaín, blanco del odio de los napolitanos desde 2016, cuando decidió salir del club para fichar por Juventus (eterno rival en la pelea Norte-

Sur del país peninsular), anotó el único tanto a los 12m del primer tiempo y tras asistencia de Paulo Dybala.

Con la victoria, Juventus llegó a las 37 unidades y se puso a solo una de Nápoli, que puede perder la punta a manos de Inter, que tiene 36 y mañana recibirá a Chievo Verona.

"Higuaín, insultado desde las gradas. El Pipita responde así", destacó la edición online de La Gazetta dello Sport; ‘Higuaín lleva a la Juve a un punto. El primer nocaut del Napoli", dice Il Corriere. En efecto, fue la primera derrota de los napolitanos en el torneo.

En el otro encuentro de este viernes, Roma se impuso como local a Spal 2013 por 3 a 1. Hoy: Torino vs. Atalanta.

Mañana: Inter vs. Chievo Verona; Benevento vs. Milan; Bologna vs. Cagliari; Fiorentina vs. Sassuolo y Sampdoria vs. Lazio. Lunes: Crotone vs. Udinese y Hellas Verona vs. Genoa.