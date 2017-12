Arsenal y Manchester United, lo mejor de hoy

02/12/2017 -

Arsenal, que marcha cuarto, y Manchester United, segundo, protagonizarán el plato fuerte del segmento sabatino de la 15ta fecha de la Liga de Inglaterra de fútbol de primera división.

Mientras el líder, el Manchester City de Sergio "Kun" Agúero, se medirá mañana contra West Ham (Manuel Lanzini), que está en zona de descenso, Arsenal-

Manchester United se destaca con claridad en la programación de hoy.

La fecha se jugará de la siguiente manera: Hoy: Arsenal vs. Manchester United; Chelsea vs. Newcastle; Brighton And Hove vs. Liverpool; Everton vs. Huddersfield; Leicester vs. Burnley; Stoke City vs. Swansea; Watford vs. Tottenham y West Bromwich vs. Crystal Palace.