El tenso encuentro entre Oscar Aguad y los familiares

Fotos BASE NAVAL. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, se reunió por primera vez con los familiares de los 44 tripulantes en medio del dolor.

02/12/2017 -

El ministro de Defensa Oscar Aguad se reunió por primera vez con los familiares de los 44 tripulantes donde hubo gritos y acusaciones.

La hermana de un tripulante le dijo al funcionario: "Es su compromiso hacia el país y hacia esa gente. Son 44 que están dando la vida por usted y por todos. Y la obligación de usted, como la del señor González [Gabriel, el jefe de la base, contacto directo con los familiares] era estar acá. A nosotros no nos sirve de nada que usted haya venido un día, el día 15 [de noviembre] y hoy. No nos sirve".

Otra pariente de uno de los tripulantes, lanzó: "Los han condenado a la muerte. Ustedes son los culpables de todo esto. Mentira tras mentira".

Al ministro Aguad casi no se lo podía escuchar entre las voces del reclamo. Y el ambiente terminó de empeorar cuando otra mujer le dijo: "La Armada dice que no abandona a sus marinos. Cortando el rescate, están abandonando a los marinos. O usted quiere que me vaya al medio de mar a buscarlo para llorarlo".

"Nosotros sabemos que están vivos", repetían algunos familiares. También se escuchó: "Había 5, 4 estudiantes que no tenían que estar ahí" en el submarino.

El funcionario enviado por Macri alcanzó a decir: "Lo único que hemos hecho hasta ahora es buscar el submarino. Encontrar las culpas, la responsabilidad, es una etapa que se va a iniciar ahora. No queríamos mezclar etapas. Queríamos buscar el submarino, y lo vamos a encontrar", resaltó Aguad, tras el encuentro con los familiares de los tripulantes.