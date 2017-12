Fotos Navarro, más complicado a 60 días de la desaparición de Zárate

02/12/2017 -

Hace dos meses Carlos Emanuel Zárate (33) salió de su casa en Toro Pozo, Jiménez, sin saber que podía ser la última vez que viera a su familia. Desapareció hace 60 días y por el hecho la Justicia apresó a un productor de una localidad cercana, al cual le endilga el supuesto delito de "homicidio", lo que da cuenta de que para la Fiscalía, es prácticamente un hecho que fue asesinado, pese a que aún no se hallaron sus restos. El caso es investigado por el fiscal de Las Termas, Dr. Ignacio Guzmán, y la Dra. Mariela Bitar de Papa, fiscal de la Unidad de Recursos. El Dr. Guzmán, se refirió a las últimas actuaciones con la intervención de la Unidad K9 de Río Negro y San Luis, los informes de pericias pendientes y la próxima colaboración de investigadores de la Policía Federal. "Esta semana se hicieron trabajos en la localidad de Toro Pozo, con la colaboración de los perros de la Policía de Río Negro y San Luis; se trabajó en el inmueble de Iván Navarro (principal sospechoso) y zonas aledañas", comenzó explicando Guzmán. Sobre los secuestros concretados gracias a la Unidad K9, precisó: "Se hallaron restos de linterna, se secuestró un morral, un fibrón, una bolsa con una caja de un jugo y papeles; los cuales posteriormente van a ser analizados", remarcó. En anteriores procedimientos se secuestraron huesos, que comprometen seriamente a Navarro en el proceso. "En relación a los huesos ya tuvimos un primer informe, donde se corroboró que eran humanos. Luego se hicieron otros secuestros de huesos, de los cuales aún no tenemos los informes". "Cuando se tenga los resultados, se lo remitirán para un examen genético a los fines de determinar si corresponden a los de Zárate", agregó el fiscal. Sobre la zona donde fueron hallados los secuestros marcados por los canes, indicó: "Fueron cerca del lugar donde se hallaron los huesos, una distancia corta; otros fueron en un domicilio colindante". En cuanto a las líneas investigativas, aseguró que "la hipótesis más firme es un crimen pasional". Consultado sobre si puede haber otra persona que se pueda ver beneficiada por la desaparición o muerte de Zárate, señaló: "Hasta el momento no tenemos evidencia que nos permita otra hipótesis". El jueves un hombre fue demorado por la Policía, al respecto el fiscal Guzmán apuntó: "Técnicamente no estuvo demorado, se lo hizo comparecer para que preste testimonio. Sería un empleado de Navarro". Por último señaló que "hay que aguardar por las pericias y el martes arriban personal de la Policía Federal, para analizar mensajes que se puedan recuperar de los celulares".