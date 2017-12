Olímpico y Juventud van en busca del pase a semifinales

02/12/2017 -

Olímpico y Juventud irán en busca de la clasificación a semifinales, cuando hoy enfrenten a Atamisqui e Independiente, respectivamente, en los segundos juegos de los playoffs de cuartos de final de la categoría Preinfantiles del Torneo Agustín Jaimes.

El Negro bandeño visitará a Atamisqui, desde las 11, mientras que el Rojinegro recibirá en su estadio a Independiente, a partir de las 18.30. Previamente, habrá partidos de Premini y Mini.

Por su parte, el segundo juego entre Nicolás Avellaneda y Normal Banda fue programado para el próximo martes 5.

Quimsa, en cambio, ya está en semifinales, tras haber barrido la serie ante Red Star.

Por la zona Promocional se jugarán los segundos partidos de cuartos de final: desde las 9.30, Jorge Newbery (0) vs. Colón (1); 10, Huracán (1) vs. Lawn Tennis (0), Contadores (0) vs. Belgrano (1) y Tiro Federal (0) vs. Villa Mercedes (1).