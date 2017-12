Duelos interesantes por el torneo Tarjeta Sol

Fotos JUEGOS La acción se desarrollará hoy en cancha de Lawn Tennis y de Old Lions.

La Federación Santiagueña de Hockey sobre césped y pista hará disputar hoy y mañana en varios escenarios una nueva fecha del certamen Anual 2017, denominado "Tarjeta Sol".

Éste es el programa para la jornada de hoy. En Lawn Tennis: a las 8, en 7º, SLTC Blanco vs. M. Mayu HC; 9, en 7º, SLTC Rojo vs. Athenas HC; 10, en 6º, SLTC Blanco vs. Old Lions Rojo; 17, en 1º Damas, SEHC vs. Lugus; 18.30, 1º D., SLTC vs. CACC; 20, 1º D., C. Docente vs. Mishqui Mayu HC; 21.30, en 6º, Mishqui Mayu HC vs. H. Termas Club; 22.30, en 6º, SLTC Rojo vs. Athenas HC. En cancha de Old Lions: 8.30 en 6º, SEC vs. CACC; 9.30 en 5º, Mishqui Mayu HC vs. C. Docente; 17, 1º Damas, H. Termas Club vs. Círculo SC; 18.30, en 1º D, Old Lions RC vs. Rojo Old Lions RC Azul.