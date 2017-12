Salud y las organizaciones de la sociedad trabajan en conjunto para dar respuesta al VIH

02/12/2017 -

Como parte de la conmemoración del "Día internacional de la respuesta al VIH", que se celebró ayer, el Ministerio de Salud, el Programa Provincial de VIH Sida junto a las organizaciones de la sociedad, participaron de la teleconferencia "Situación epidemiológica del VIH y sida en Argentina", organizada por el Ministerio de Salud de la Nación, Onusida y OPS. Y realizaron una presentación de la realidad local, de la que participaron autoridades ministeriales y representantes de los equipos de salud.

Se presentó la articulación entre el Programa Provincial y la Cruz Roja Argentina, Nockanchis, Red de Jóvenes y Adolescentes Positivos, Red de adultos positivos mayores de 30 años, Asociación de Travestis, Transexuales y Trans géneros de Argentina ATTA; Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina Ammar, Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con HIV ICW Argentina Santiago del Estero y la Agenda de Género.

"Estamos haciendo una difusión masiva para hablar de VIH y también iniciamos una capacitación para educadores sanitarios de la provincia para que sea replicada en cada establecimiento de salud con la comunidad. Nuestra intención es insistir en la prevención y en el testeo para el VIH. Por eso nuestro lema es ‘Elegí saber’", explicó Lucía Abdulajad, referente del Programa Provincial de VIH Sida e integrante del equipo técnico del Sumar.

Abdulajad dijo: "Cuanto antes se comience un tratamiento es mucho mejor. El tratamiento es gratuito, está disponible en todos los hospitales públicos de la Argentina y no tiene un cobro adicional en las obras sociales ni prepagas", dijo. En cuanto a las medidas de prevención, enfatizó que el único método seguro es el preservativo. "Su uso se debe dar siempre, en todas las relaciones sexuales. Las personas usan el preservativo a veces y en general tienen el concepto de que ‘a esta persona le tengo confianza’ que es algo viejo. Esto hace que no se use bien el preservativo".