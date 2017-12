Fotos ALTERNATIVA. Matías Zbrun (der.) es una de las opciones firmes para acompañar mañana a Jara en la delantera.

02/12/2017 -

Central Córdoba cumplió ayer por la mañana una nueva jornada de práctica, de cara al compromiso de mañana, desde las 18, ante Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, por la 16ª fecha de la zona 3 del Federal A. En ese encuentro, el Ferro tendrá la chance de asegurarse la clasificación con tan solo empatar.

Pese a que el entrenador Gustavo Coleoni aún no confirmó los once, es muy probable que los cinco referentes del plantel que no viajaron a Villa Ramallo, reaparezcan como titulares. Entre ellos, Matías Zbrun, quien dialogó con EL LIBERAL tras el entrenamiento y destacó lo bien que le hace la rotación a este equipo.

"Venimos de una seguidilla importante, pero la rotación le vino bien al equipo. Somos un plantel grande y siempre que le toca entrar a uno, el equipo no lo siente. Gracias a Dios trajimos un punto importante de una cancha muy difícil como la de Ramallo. Ahora trataremos de cerrar la clasificación de local y después ya pensar en lo que viene", señaló.

Luego agregó: "Quedó demostrado que hay buenos jugadores, tanto dentro de la cancha como los que están esperando afuera. El que está entrenando para esperar su oportunidad lo hace siempre al ciento por ciento para, cuando le toque, estar preparado. Por suerte creo que lo hemos hecho bien. Obviamente que a partir de la fase que viene ya va a ser otra cosa, va a haber rivales distintos, pero lo importante es que el técnico sabe que puede contar con todos los jugadores para lo que viene".

El duelo de mañana tendrá un sabor especial para Central, porque en Entre Ríos perdió 3 a 0. "No sé si revancha. Allá fue un partido en el que tuvimos las situaciones para abrir el marcador, no lo pudimos hacer y después, con el resultado en contra, se nos hizo cuesta arriba. En principio habíamos hecho un buen partido. Ahora tenemos la posibilidad de demostrarlo acá en casa que el resultado abultado de allá no fue real", dijo el "Melli".

Nuevo objetivo

Terminar primero o segundo pasó a ser el nuevo objetivo del Ferro, desde que se conoció que esos equipos jugarán cuatro partidos de local y tres de visitante en la siguiente fase.

"Es muy importante eso porque los equipos que vienen acá lo sufren. Y el acompañamiento de la gente para nosotros es muy importante. Ojalá que podamos cerrar este domingo la clasificación y ni que hablar si podemos quedar entre los dos primeros. Sería muy bueno ganar porque nos arrimamos mucho más a este nuevo objetivo", analizó el delantero.

Zbrun se refirió a cómo manejar la ansiedad de la gente. "Hay que estar tranquilos. Más allá de que esta primera parte es muy buena y muy importante, la realidad es que falta mucho. El minicampeonato que viene después va a ser muy difícil, con equipos de mucha jerarquía y de mucha historia. Entonces no hay que volverse locos", señaló.

"Por ahí la gente hace sentir que quiere volver rápido a la B Nacional. Nosotros también queremos eso, pero dentro la cancha hay que tratar de manejar esa ansiedad porque sino te puede jugar en contra".