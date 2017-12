Lali, sadomasoquismo y erotismo al extremo

02/12/2017 -

Lali Espósito lanzó el videoclip de "Tu novia" y causó revuelo en las redes sociales por el gran contenido erótico de las imágenes. La actriz luce un conjunto súper sexy y distintos looks en su cabello.

"¡Ya está online Tu novia! ¡Es un fuego!", anunció la cantante en las redes sociales junto al nuevo material que ya tiene más de más de 125 mil reproducciones. En el video, Lali muestra su costado más hot al realizar sensuales poses mientras baila.

Con movimientos sugerentes y atrevidos, Lali aparece en el medio de sensuales bailarinas que están en ropa interior, collares y encadenadas. Marcando un erotismo extremo, la actriz también se animó a mostrarse muy hot mojada y en corpiño.

"Es mi mejor momento, hago lo que siento, no tengo que dar explicaciones si no quiero. Me fluye el sentimiento. Pero lo dejo abierto. No me enredo con nadie, solo me suelto en el viento. Y me siento mejor así. La libertad dentro de mí. Tan solo quiero disfrutar. No me pienso volver a enamorar", dice una parte de la canción.

Ser uno, amor libre

Horas antes de presentar su videoclip, Lali había hecho un descargo en el que marcaba la independencia de cada uno y no cuestionar al otro. "Ser uno. Amor libre. Elegir. Feliz. Libertad física y espiritual. Respeto. Vivir. Dejar vivir. Ser", son las palabras que destacó la joven y exitosa intérprete.