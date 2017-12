El hombre castrado por su amante dijo que ella quería revisarle el celular

Fotos Le amputó los genitales y parte de los testículos.

Hoy 09:19 -

Brenda Barattini, la joven que le amputó los genitales a su amante en Córdoba se presentó ante la Justicia y aseguró que atacó al hombre en defensa propia porque quiso abusar sexualmente de ella.

Además, dijo que el hombre con quien mantenía una relación clandestina, pero de quien se había distanciado hace dos meses, llegó a su casa con la excusa de buscar un instrumento musical. Furioso porque ella no quería estar con él, la arrojó a la cama y la abusó.

La joven dijo además que durante el abuso "simuló disfrutar" y que luego agarró las tijeras que estaban debajo de la cama, pero que no sabía qué había cortado. "Sentí asco, dolor, vergüenza, impotencia y bronca. Nunca nadie me tocó así, yo me defendí, defendí mi honor", habría remarcado Barattini.

Por su parte, el hombre atacado habló por primera vez y aseguró que estaban juntos como amantes: "Ella quería revisarme el celular", aseguró.

Luego, minimizó el ataque y aseguró que lo único que le importa es estar vivo. Finalmente, recibió el alta médica y en su domicilio, fue indagado.

La fiscal de la causa, Betina Croppi, ordenó también que se dé luz verde a la investigación por el posible abuso.