CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Diciembre 2017

A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ

Hoy 20:22 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

10.15 KALLY’S MASHUP

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

17.00 EL MAESTRO LUCHADOR

18.45 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

20.00 MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ? (CONTINÚA)

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 SUSANA GIMÉNEZ

00.00 MTV CANIGGIA LIBRE

01.00 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

13.30 CUALQUIERA PUEDE BAILAR

15.00 MAURO, LA PURA VERDAD

20.00 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR

CANAL 9

15.00 ALERTA COBRA

16.00 CÁMARA LOCA

17.00 ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 LOCOS POR EL CAMPO

15.00 500 AÑOS DE LA REFORMA EVANGÉLICA

17.00 LOS 7 LOCOS

EL TRECE

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.00 LO MEJOR DE LA FAMILIA

CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 ESTUDIO ABIERTO

18.30 EN VIAJE

19.00 QUIEN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 PAYE

21.00 GIGANTES DEL SUR

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 BÁSQUET POR EL 14: DEF. DEL SUD VS. VILLA MERCEDES (F)

CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV

PELÍCULAS

CINEMAX

01.56 EL REINO

04.00 ESCUCHA TU DESTINO

06.15 SEMBRADORES DE OPTIMISMO HAITÍ

06.27 EL NOVATO

08.57 BANDIDO Y SANTOS. AMIGOS INSEPARABLES

10.31 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO

14.05 PADDINGTON

15.52 LAS TORTUGAS NINJA

17.30 ENEMIGO PÚBLICO

20.03 SIN ESCAPE

22.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO


TNT

03.49 TERROR EN SILENT HILL

06.00 MINÚSCULOS. EL VALLE DE LAS HORMIGAS

07.38 NO NOS DEJES COLGADAS

09.20 EL CADÁVER DE LA NOVIA

10.40 WALL-E

12.22 RATATOUILLE

14.20 PASTORELA

15.50 RÁPIDOS Y FURIOSOS

17.47 RÁPIDO Y FURIOSO

19.55 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

22.00 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO

00.09 EL CONJURO


TCM

00.10 RIESGO TOTAL

02.06 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

03.52 LA COSA

05.43 LA PANTERA ROSA

06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.08 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.24 LA PANTERA ROSA

09.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.01 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.27 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.53 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.19 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

12.09 LAS AVENTURAS DE JIM WEST

14.07 MALAS COMPAÑÍAS

16.16 MEDIO MUERTO

18.07 60 SEGUNDOS

20.17 ANACONDA

22.00 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

23.54 LA COSA


SPACE

02.00 EL PRÍNCIPE DE LAS TINIEBLAS

03.47 VENGANZA DE UN ASESINO

06.20 INFIERNO BAJO TIERRA

08.29 FURIA SALVAJE

10.17 MEDIO MUERTO

12.18 UNA PAREJA EXPLOSIVA

14.12 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO

16.58 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA

18.58 BATMAN EL CABALLERO DE LA NOCHE

22.00 EL HOMBRE DE ACERO

A DÓNDE IR

RANCHO DE PEPE PESSINI

(COMANDANTE CÓRDOBA Nº 456)

HOY, A PARTIR DE LAS 22, EN EL QUINCHO DE PEPE PEZZINI (COMANDANTE CÓRDOBA Nº 456), SE REALIZARÁ LA 3ª GRAN PEÑA LA SANTIAGUEÑADA. LOS ARTISTAS QUE CONFIRMARON SU PRESENCIA SON LOS ALBARRACÍN, ESTILO MANSERO, JOVITA SUBIRE Y JORGE LUIS CARABAJAL, NATALY JUGO (‘LA DUEÑA DE LA CUMBIA’), LOS CANTORES, CACHO DURÉ Y JULIO LLANOS.

CLUB HURACÁN (ROCA Nº 135)

EL SÁBADO 9, A PARTIR DE LAS 22, PEÑA DEL ENCUENTRO. ACTUARÁN “DEMI” CARABAJAL 4TETO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, ALE CARABAJAL, LA PAISANADA Y GONZALO LAMI.

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

EL VIERNES 15, PEÑA “LA LUGAREÑA”. ACTUARÁN PABLO CARABAJAL Y SANAVIRONES, MANUEL VILLARREAL, ALE CARABAJAL 4TETO, KIKE OYOLA, CÓNDOR LÓPEZ, LUCAS CÁCERES Y AVENIDA FOLK.

CINES

SUNSTAR

GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):

COMEDIA (ATP)

17:15 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:15 (Subt)

EL HIJO DE PIE GRANDE (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA (3D):

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

02/12-22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

18:00 (Cast) 20:10 (Cast) 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)

LA FAMILIA MONSTER (2D)

AVENTURA, (ATP)

17:10 (Cast)

ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE (2D)

SUSPENSO (+ 13 AÑOS)

HOY AL 06/12 -19:30 (Subt)

LA BATALLA DE LOS SEXOS (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

02/12-22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

EL HIJO DE PIE GRANDE (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

17:30 (Cast)

LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

02/12-20:00 (Cast) 22:30 (Subt) 01:00 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D - 17:30 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 20:00- (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:50- 23:10 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CASTELLANO 2D 18:10 - 20:30 (TODOS LOS DIAS)

Lunes, martes y miércoles $65

FELIZ DÍA DE TU MUERTE APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D - 21:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

Venta anticipada

ESTRENO 14-12-2017

STAR WARS EL ÚLTIMO YEDI

CASTELLANO 2D - 16:50 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS LOS DÍAS)

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Diciembre 2017

También te puede interesar