CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Diciembre 2017
A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ
Por El Liberal
Hoy 20:22 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
10.15 KALLY’S MASHUP
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
17.00 EL MAESTRO LUCHADOR
18.45 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
20.00 MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ? (CONTINÚA)
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 SUSANA GIMÉNEZ
00.00 MTV CANIGGIA LIBRE
01.00 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
13.30 CUALQUIERA PUEDE BAILAR
15.00 MAURO, LA PURA VERDAD
20.00 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
15.00 ALERTA COBRA
16.00 CÁMARA LOCA
17.00 ROSA DE GUADALUPE
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 LOCOS POR EL CAMPO
15.00 500 AÑOS DE LA REFORMA EVANGÉLICA
17.00 LOS 7 LOCOS
EL TRECE
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.00 LO MEJOR DE LA FAMILIA
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 ESTUDIO ABIERTO
18.30 EN VIAJE
19.00 QUIEN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 PAYE
21.00 GIGANTES DEL SUR
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 BÁSQUET POR EL 14: DEF. DEL SUD VS. VILLA MERCEDES (F)
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
01.56 EL REINO
04.00 ESCUCHA TU DESTINO
06.15 SEMBRADORES DE OPTIMISMO HAITÍ
06.27 EL NOVATO
08.57 BANDIDO Y SANTOS. AMIGOS INSEPARABLES
10.31 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO
14.05 PADDINGTON
15.52 LAS TORTUGAS NINJA
17.30 ENEMIGO PÚBLICO
20.03 SIN ESCAPE
22.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO
TNT
03.49 TERROR EN SILENT HILL
06.00 MINÚSCULOS. EL VALLE DE LAS HORMIGAS
07.38 NO NOS DEJES COLGADAS
09.20 EL CADÁVER DE LA NOVIA
10.40 WALL-E
12.22 RATATOUILLE
14.20 PASTORELA
15.50 RÁPIDOS Y FURIOSOS
17.47 RÁPIDO Y FURIOSO
19.55 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
22.00 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO
00.09 EL CONJURO
TCM
00.10 RIESGO TOTAL
02.06 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO
03.52 LA COSA
05.43 LA PANTERA ROSA
06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.08 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.24 LA PANTERA ROSA
09.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.01 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.27 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.53 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.19 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
12.09 LAS AVENTURAS DE JIM WEST
14.07 MALAS COMPAÑÍAS
16.16 MEDIO MUERTO
18.07 60 SEGUNDOS
20.17 ANACONDA
22.00 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO
23.54 LA COSA
SPACE
02.00 EL PRÍNCIPE DE LAS TINIEBLAS
03.47 VENGANZA DE UN ASESINO
06.20 INFIERNO BAJO TIERRA
08.29 FURIA SALVAJE
10.17 MEDIO MUERTO
12.18 UNA PAREJA EXPLOSIVA
14.12 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO
16.58 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA
18.58 BATMAN EL CABALLERO DE LA NOCHE
22.00 EL HOMBRE DE ACERO
A DÓNDE IR
RANCHO DE PEPE PESSINI
(COMANDANTE CÓRDOBA Nº 456)
HOY, A PARTIR DE LAS 22, EN EL QUINCHO DE PEPE PEZZINI (COMANDANTE CÓRDOBA Nº 456), SE REALIZARÁ LA 3ª GRAN PEÑA LA SANTIAGUEÑADA. LOS ARTISTAS QUE CONFIRMARON SU PRESENCIA SON LOS ALBARRACÍN, ESTILO MANSERO, JOVITA SUBIRE Y JORGE LUIS CARABAJAL, NATALY JUGO (‘LA DUEÑA DE LA CUMBIA’), LOS CANTORES, CACHO DURÉ Y JULIO LLANOS.
CLUB HURACÁN (ROCA Nº 135)
EL SÁBADO 9, A PARTIR DE LAS 22, PEÑA DEL ENCUENTRO. ACTUARÁN “DEMI” CARABAJAL 4TETO, LA PESADA SANTIAGUEÑA, ALE CARABAJAL, LA PAISANADA Y GONZALO LAMI.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
EL VIERNES 15, PEÑA “LA LUGAREÑA”. ACTUARÁN PABLO CARABAJAL Y SANAVIRONES, MANUEL VILLARREAL, ALE CARABAJAL 4TETO, KIKE OYOLA, CÓNDOR LÓPEZ, LUCAS CÁCERES Y AVENIDA FOLK.
CINES
SUNSTAR
GUERRA DE PAPÁS 2 (2D):
COMEDIA (ATP)
17:15 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:15 (Subt)
EL HIJO DE PIE GRANDE (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA (3D):
CÓMIC (+ 13 AÑOS)
02/12-22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
18:00 (Cast) 20:10 (Cast) 22:30 (Subt) 00:40 (Subt)
LA FAMILIA MONSTER (2D)
AVENTURA, (ATP)
17:10 (Cast)
ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE (2D)
SUSPENSO (+ 13 AÑOS)
HOY AL 06/12 -19:30 (Subt)
LA BATALLA DE LOS SEXOS (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
02/12-22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
EL HIJO DE PIE GRANDE (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
17:30 (Cast)
LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
02/12-20:00 (Cast) 22:30 (Subt) 01:00 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D - 17:30 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 20:00- (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
GUERRA DE PAPÁS 2 ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:50- 23:10 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CASTELLANO 2D 18:10 - 20:30 (TODOS LOS DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65
FELIZ DÍA DE TU MUERTE APTA 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D - 21:00 - 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
Venta anticipada
ESTRENO 14-12-2017
STAR WARS EL ÚLTIMO YEDI
CASTELLANO 2D - 16:50 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:50- (TODOS LOS DÍAS)