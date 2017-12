“Si el ajuste de haberes se hace con la fórmula actual la suba sería de 13%”

03/12/2017 - La titular del Foro de Jubilados de Santiago del Estero, Rosa Soria, destacó que la fórmula para determinar la movilidad jubilatoria que impulsa el gobierno nacional “no favorece” a los pasivos locales, a la par que indicó que si se decide aplicarla, implicará “legislar hacia atrás”, situación que generará acciones judiciales contra esa iniciativa. Soria señaló que “la nueva fórmula de ajuste de salarios a la que apunta la ley previsional indica que sería en forma trimestral o sea que habría 4 aumentos pero de acuerdo con la inflación y con el crecimiento del país”, apuntó. Indicó que “el crecimiento de la economía del país es muy bajo y en cuanto a la inflación, hay que destacar que el jubilado tiene una canasta básica que tiene una inflación superior a la normal porque tiene otros insumos que no frenaron su aumento como los medicamentos de los cuales no se puede prescindir”. Añadió que “por otra parte, si quieren aplicar la fórmula de ajuste a partir de marzo del 2018, y si toman la inflación de los últimos 3 meses de este año, entonces ahí estarían legislando para atrás y ellos no pueden legislar para atrás porque afectarán a los jubilados y van a tener una catarata de juicios porque sería inconstitucional”. Soria destacó que “si el ajuste de haberes se hace con la fórmula actual, en marzo del 2018 el aumento que nos correspondería a los jubilados sería entre un 11 ó 13%, pero si ellos aplican en marzo la fórmula esta que quieren aprobar, el aumento sería ´de 5,7% entonces es cuando se dice que la Anses se ahorraría los $100 mil millones, que en realidad no los estarían ahorrando sino que al no dárselos a los jubilados estarían tomando ese dinero”. Agregó que “recién a partir de junio deberían aplicar la nueva fórmula, pero si la aplican a partir de marzo, si con la reparación histórica han querido evitar juicios, ahora van a tener una catarata de juicios porque sería inconstitucional. Lo correcto sería que se aplique a partir de junio”.