Empieza a circular el nuevo billete de mil pesos en Santiago, cómo es y qué medidas de seguridad posee

03/12/2017 -

El nuevo billete de $1.000 que fue presentado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) recientemente comenzará a llegar desde esta semana a las manos de los santiagueños mediante el pago de la masa salarial que comenzarán a recibir tanto los jubilados y pensionados locales, como también los diferentes beneficios de la Anses que serán los primeros en tomar contacto con el billete. En este contexto, el licenciado en Seguridad, especializado en Seguridad Bancaria Jerónimo Jiménez, brindó una serie de detalles y particularidades del nuevo billete de $1.000 a la par que también explicó el uso de algunas herramientas simples que pueden utilizarse para detectar billetes falsos. En primer término, Jiménez confirmó que “los billetes de $1.000 ya están en Santiago del Estero, han sido puestos en circulación de forma espontánea en todo el país por el Banco Central y desde este lunes –por mañana- van a estar disponibles en los bancos por ventanilla, no aún en cajeros automáticos”. “Este billete de $1.000 es el cuarto de una familia en la cual se han colocado figuras de animales autóctonos que están en peligro de extinción y en el caso de este billete es muy importante porque es el de más alta denominación y porque tiene un valor nominal muy alto”, señaló Jimenez. El billete de $1.000, es el cuarto de la nueva familia “Animales autóctonos de Argentina”. El primero fue el billete de $500 con la imagen de un yaguareté, lanzado en junio de 2016; el segundo el de $200 con una ballena franca austral, en octubre del mismo año y el tercero el de $20, con la imagen de un guanaco, en octubre pasado.

Medidas de seguridad

En cuanto a las medidas de seguridad para identificar un ejemplar verdadero de otro falso, el Lic. Jiménez explicó una serie de detalles que presenta este nuevo ejemplar. Imagen latente. “Se encuentra en la parte superior derecha y figura tanto el hornero, el ave como el hornerito. Está asentado sobre una rama y en el interior de esa rama tiene micro letras con la leyenda BCRA que se puede ver con una lupa. El billete que es falso no lo tiene, porque por lo general son líneas contiguas y no aparece la leyenda BCRA”. Tinta Obi. “Está ubicada en el valor del billete de $1.000, hay una leyenda que dice mil pesos. Fundamentalmente lo que hace es un color que va a cambiar: Si se lo mira de frente va a ser verde y al girarlo va a cambiar al azul. Esto es importante porque el falso tiene un mismo color, no varía”.

Marca de agua.

“Es una de las medidas más importantes que tiene el billete y siempre hay que observarla a trasluz. Allí, se va a ver el retrato del hornero y la denominación “mil”. Generalmente, son muy claras, en la tonalidad de grises. El billete falso suele ser muy oscuro. El falso también tiene marca de agua, pero la gente va a notar que es muy oscuro. Está ubicada en el centro de la parte blanquecina del billete y se ve a trasluz”.

Motivo de complementacion frente dorso.

“Suele estar en todos estos billetes la huella de los animales. Cuando se lo mira de frente se ve la mitad de la huella y si se mira a trasluz, se va a ver la imagen completa. Se ve por transparencia con el reverso y es importante que la gente lo mire”.

Hilo de seguridad principal.

“Este billete al ser de mayor valor tiene más cantidad de hilos que los anteriores. Tiene uno principal y otro secundario. El hilo principal aparece una parte de las ventanitas y está ubicada arriba del hornero y abajo del valor nominal mil. Son ventanitas grandes que se ven muy bien visualmente. Dentro de esas ventanas se observa una flor y un valor mil, eso tiene un segmento dinámico porque cuando uno lo mira a ambos lados, va a ver ese efecto dinámico cosa que el falso no lo tiene y cuando uno lo mueve no ve ese efecto”.

Hilo de seguridad secundario.

“Está ubicado en el sector medio inferior, en el medio del cuerpo del hornero. Se lo percibe a trasluz y no es como el hilo principal que se ve en forma segmentada. Se lo ve a trasluz con luz natural o artificial. Se lo observa con la luz de seguridad de atrás del billete. En ese caso el hilo secundario de seguridad tiene incorporado un texto con el símbolo pesos 1000 y BCRA”. Identificación para personas no videntes o capacidad visual reducida. “Es una medida importante que se coloca con letras y números romanos. Figura la letra mil en números romanos y una gota invertida que está abajo del hornero en la parte superior. Ambas tienen relieve y es perceptible al tacto. En el falso por lo general es liso. Es un detalle muy importante para tener en cuenta al tocarlo. También la imagen del hornero y las flores en el anverso tienen relieve perceptible”.

El anverso.

“Al billete se lo debe ver en forma vertical. Hasta ahora estábamos acostumbrados a verlo en forma horizontal, al anverso en forma vertical y el reverso en forma horizontal esto es importante para que la gente se familiarice”.

Letras.

“Tambien tiene unas letras que se pueden ver con lupa que dicen BCRA y que están dentro del valor 1000 impreso a la mano derecha en la parte inferior, en un gran número 1.000 de color naranja, dentro de esos números están compuestos por letras que dicen BCRA”. El Lic. Jiménez, recordó que “es importante que la gente cuando detecte un billete de mil pesos falso lo denuncie. Es muy probable que haya en un futuro circulando billetes de mil pesos falsos y cuando se detecte que es así, llamar rápido a la policía o a la Policía Federal porque es un delito federal, son los que tienen a cargo la causa o en las comisarias de la policía de la provincia”.