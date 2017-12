¿Cómo se manifiesta?

03/12/2017 - La psicosis puede producir cambios en el estado de ánimo y pensamiento. La persona puede expresar ideas que parecen extrañas, siendo difícil entender cómo se siente y se comporta. A menudo, una persona con un primer episodio psicótico no entiende qué le está ocurriendo. Los síntomas varían de unas personas a otras, pueden cambiar a lo largo del tiempo y causar malestar y preocupación a la persona que los experimenta. A veces vienen precedidos de otros problemas, como dificultades de concentración, falta de energía, estado de ánimo deprimido, alteraciones del sueño, ansiedad o aislamiento. Los síntomas más comunes, conocidos como SÍNTOMAS POSITIVOS, son: v Alucinaciones: percepciones de algo que no existe. Las más comunes son las auditivas, a las que solemos referirnos como “voces”, que se sienten como una o varias personas que hablan de la persona o se dirigen a él. Otros tipos de alucinaciones menos frecuentes son las visuales, táctiles, olfativas, gustativas o basadas en sensaciones corporales. v Delirios: creencias reales para quien los experimenta, pero no para los demás. Pueden ser de varios tipos, como por ejemplo: De referencia: la persona cree que la miran, hablan de ella o le lanzan mensajes o señales. De persecución: se siente perseguido o espiado. De control: siente que no controla sus propios sentimientos o sensaciones y que alguna fuerza externa intenta dominarle. De difusión del pensamiento: por algún mecanismo, sus pensamientos son conocidos inmediatamente por otras personas. De inserción o robo del pensamiento: sus pensamientos son introducidos en su mente o sustraídos. v Alteraciones en la forma del pensamiento: pérdida de asociación entre una idea y la siguiente, deslizamiento de un tema a otro distinto, falta de relación entre una pregunta y la respuesta dada o exceso de detalles en esa respuesta, o pobreza del pensamiento. Hay otros síntomas, conocidos como SÍNTOMAS NEGATIVOS, que son tan importantes como los positivos. Afectan al funcionamiento social y pueden confundirse con conductas como la pereza o la despreocupación. Pueden ser: n Cambios en el comportamiento habitual, como por ejemplo aislarse de los demás. n Falta de energía o motivación. n Higiene personal insuficiente. n Dificultad para expresar emociones, disminución de movimientos o de gestos expresivos, contacto pobre con la mirada. n Pobreza o bloqueo del habla, aumento del tiempo de respuestas. n Dificultades para concentrarse o prestar atención a algo, como por ejemplo leer el periódico o recordar lo que se ha estado viendo en la televisión. Tendencia a la distracción. n Pérdida de interés o de la capacidad de disfrutar de ciertas cosas. En algunos casos, aparecen déficits cognitivos, como son la alteración de la atención, la memoria y las funciones ejecutivas (planificación, abstracción, toma de decisiones, flexibilidad mental, etc.), que tienen especial importancia para la adaptación social y ocupacional. Pueden aparecer además, otros síntomas de enfermedades mentales acompañando o secundarios a los propios de la psicosis (depresión, ansiedad, obsesiones, etc.), que requerirán un tratamiento específico.