¿Cuáles son las causas y los factores precipitantes?

03/12/2017 - Hasta ahora no se ha identificado ningún factor concreto que cause psicosis. Se considera que la psicosis tiene un origen multifactorial, es decir, que hay un conjunto de factores que interaccionando unos con otros, pueden provocar que una persona desarrolle un episodio psicótico. Modelo de vulnerabilidad-estrés Una persona con vulnerabilidad o predisposición, es decir, con mayor facilidad para desarrollar psicosis que el resto de la población, puede sufrir un episodio psicótico ante ciertos desencadenantes externos o estresores. Esto es, sucesos, situaciones, personas u objetos que provocan una respuesta de estrés en la persona. Por ejemplo, puede tratarse de cualquier problema personal, laboral o social o del consumo de sustancias tóxicas. Los factores que pueden determinar la vulnerabilidad de una persona son: t Factores genéticos Existen más casos de enfermedad en familiares de personas con psicosis. El riesgo de sufrir psicosis es proporcional al número de genes compartidos, aunque los genes involucrados aún no han sido identificados, y puede haber psicosis sin antecedentes familiares de la enfermedad, o no darse la enfermedad aunque haya varios miembros de la familia afectados. t Factores biológicos Los síntomas psicóticos se deben a una hiperactividad de la dopamina o a una mayor sensibilidad de los receptores dopaminérgicos a nivel cerebral. Además, otros factores asociados con la vulnerabilidad son las complicaciones durante el embarazo o el parto, deficiencias nutricionales o traumatismos craneales durante la niñez, que pueden afectar al neurodesarrollo. t Factores medioambientales Experiencias o circunstancias externas que aumentan la probabilidad de experimentar un episodio psicótico como sucesos traumáticos, problemas familiares o socio-laborales, consumo de sustancias tóxicas. t Estrés El estrés se define como la percepción que tiene una persona de no tener recursos suficientes para hacer frente a las exigencias de una determinada situación, en un momento concreto. Puede provocar problemas físicos y mentales: ansiedad, depresión, alteraciones cutáneas… en otros casos puede hacerlos empeorar o reaparecer. El estrés no causa la psicosis, pero sí puede ser un factor desencadenante para su aparición o empeoramiento de los síntomas.