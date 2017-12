FÚNEBRES | 3 de Diciembre de 2017

Hoy 21:53 - FALLECIMIENTOS





- Rosa Otilia Montes

- Guillermo Carlos Montoya Macció

- Héctor Gerardo Santillán (Fernández)

- Ramón Antonio Ibáñez (Dpto. Figueroa)

- Petrona Nolasca Tévez de Paz

Sepelios Participaciones

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Sebastian Rimini, Paola Macchiarola y sus hijos Rossario y Sebastian, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. María Eugenia Di Lullo de Garay y familia acompañan a la familia de Bauti con mucha tristeza y acompañan Veró, Gemma y demás familiares en estos momentos tan difíciles.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Marta Garay, Lucía y Rosario participan con inmenso dolor e impotencia la inesperada partida del querido Bauti y acompañan en especial a Vero, Gemma y demás familiares en tan difícil momento.

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Alberto P. Paradelo (a) y su esposa Mirtha Ortiz de Paradelo (a) y sus hijas Marcela, Patricia, y Carolina y sus respectivas familias acongojados unen el al dolor provocado por su fallecimiento. Rezan por el alma de Bauti y la resignación de su familia.

ARAGÓN DE GIMÉNEZ, ELENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Sara B. Navarrete de Hounau y familia participan con profunda tristeza el fallecimiento de una gran amiga de toda la vida, unida a la familia de su esposo Augusto Hounau (f) por parentesco político. Si las pérdidas humanas son dolorosas por si mismas, cuánto más lo es cuando nos deja una persona íntegra, como lo fue " Elenita"; esposa, Madre, Mujer de una humildad y generosidad increíble en todos los aspectos, amiga sincera como pocas. Acompaña con carió a su hija Isabel con su esposo y demás familiares, especialmente a su tía Magui, en circunstancias tan dolorosa. Ruega a Dios por el descanso eterno de una gran persona y su feliz resurrección.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Flia. Renner, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Tus compañeras del Grupo de Oración de la Parroquia de Sumampa participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. "Y todo el que cree, no morirá jamás". Porque llevamos tu imagen como ejemplo de fortaleza, de lucha, de esperanza, aunque nos duela el alma por no tenerte. Tus amigas de toda la vida; Graciela Diaz, Sandra Santillán, Gachi Ledesma, Silvia Tissera y Natividad Ruiz ruegan por tu descanso en paz.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Que la Virgen del Consuelo la cubra con su Manto. Cristina, Monica y Estela, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por la paz de su alma.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Carmencita mi Amiga, mi compañera, que dolor me causa tu partida y no poder despedirme, pero queda el mejor de los recuerdos de nuestra gran amistad, por que eras una gran Mujer llena de grandes Virtudes. Carmencita hoy estas en un lugar muy bello, el paraíso junto a tu Virgen María y su hijo Jesús, desde allí mándales mucha fortaleza para tus amados hijos. Querida amiga te llevaré siempre en mi corazón. Que descanses en Paz y ruego oraciones en tu memoria y por la paz de tu alma. Profesora, Rosana Alejandra Paz.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Susana Galvan, despide con cariño a su Amiga. Paz para su alma.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Dios ha decidido que partas hacia su Seno y respetemos su voluntad, Ahora que estas junto a El ya no hay mas dolor, solo paz. Descansa Amiga, Te Extrañaremos. Tus Amigas Jubiladas de la Escuela Técnica N' 1 ; Magui, Mercedes, Nelly, Mirta, Vivi, Betty, Marta, Elena, Lucia, Ana, Lili, Aurora, Fernanda, Gaby, Loly, Herma y Elvira, participan con profundo dolor swu fallecimiento y piden pronta resignación para toda su flia.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Poli Nasser participa con dolor el fallecimiento de Carmencita, acompaña a Miguel, a sus hijos Augusto, Gustavo y Natalia rogando junto con ellos por el descanso de su alma.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Maria Nelida de Corbalan, participa su fallecimiento y acompaña a sus nietos Augusto, Gustavo y Natalia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Las almas de los justos entan en manos de Dios". Liliana Ruiz de Navarro y su hija Lucia, acompañan con dolor a su Amiga Alicia por la irreprable perdida de su hermana. Ruegan oracioners en su memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Sus ex alumnos del IFD Nº 3 de Fernández : Patricia Suarez, Ivana Cruz, Marcos Quinteros, Fernando Campos participan con profundo dolor del fallecimiento de nuestra querida profesora. Ruegan oraciones en su memoria por su eterno descanso.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Personal directivo, Administrativo, Docente y de Maestranza de la escuela Técnica Nº 1 participa con sentido pesar el fallecimiento de quien fuera docente de la institución. Rogamos una oración en su querida memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Lucia Olivera, Norma Melian, Cintia Santillán, Jacqueline Santana y Juan Pablo Pereyra, participan con profunda tristeza su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Susana Amil Faijoó, sus hijos Hugo, su ahijada Eugenia, Jesús, Milagros y Pía, Blanca de Amil Feijoó, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. ¡Hermana del alma: te nos has adelantado… siempre estarás en nuestras vidas! ¡Hasta nuestro próximo encuentro! Tus queridas Changas: Analía, Anita, María Marta, Marta Cira, Gladys y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan plegarias por su feliz resurrección. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Sus primas hermanas Angélica Suárez de Sosa, Estela Suárez de Sánchez, Norma Suárez de Ledesma, Marta Suárez de Gallo y flias. Participan con profunda tristeza su partida. Ruegan a nuestro Señor que en su infinita Misericordia, la conduzca por senderos de Luz y de paz y contemple la ternura de su rostro y a sus queridos hijos, esposo, hermanos y flias., les brinde fortaleza y serenidad, para transitar esta irreparable pérdida. Ruegan oraciones a su querida memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Marta Casado y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Miguela Rylinski de Yocca con sus hijos Nicolás Inés, Juan, Evelina, Ángelo, Leonardo y Renato con sus familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y consuelo a sus seres queridos.

LEGUIZAMÓN, MARÍA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|.

Carla Numa, Anabel Arce, Adriana Alustiza y todos los compañeros de trabajo de contadduria gral., de su nieto Lucas Leguizamon, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MÁRQUEZ, JOSÉ PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Sus consuegros Juan Manzur, Blanca Miño, sus hijos Myriam y Daniela Manzur, sus nietos Sofía y Lucas Mansilla y Ibrahim y Nahim Llado. participan con tristeza su fallecimiento.

MÁRQUEZ, JOSÉ PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. La comisión directiva de la asoc. Civil centro de jubilados y pensionados del Bº Alberdi participan con profundo dolor la partida hacia el Padre Celestial del Sr. presidente del centro vecinal el Bº Alberdi. Nuestro compañero y amigo José pedimos al Supremo creador la pronta resignación de sus hijos y demás familiares y brille para el la luz que no tiene fin".

MÁRQUEZ, JOSÉ PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Aida Luz Suasnabar, su esposo Mario Salas y familia, participan con hondo dolor el fallecimiento de su amigo y vecino y acompañan a sus hijos y familia en estos dificiles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTES, ROSA OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Sus hijos Graciela, Alicia, Cesar, Susana, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio La Piedad. Cobertura NORCEN S.R.L. Servicio Realizado POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - T. 4219787.

MONTOYA MACCIÓ, GUILLERMO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Su hija Ornella Montoya y flia. Ortiz participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTOYA MACCIÓ, GUILLERMO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Su madre Alicia Macció, su hermano Diego, sus hijos Ornella y Thiago participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Caruso Cia. de Seg. S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MONTOYA MACCIÓ, GUILLERMO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Su tía Irma Montoya de Bravo, sus primos Maria Lucrecia Colomo, Cesar Ramon, Carlos, Mario y Maria Martha y respectivas flias., participan con mucho pesar la pronta partida de Guillermo. Rogamos consuelo para a su Madre y hno. Elevan oraciones en su memoria.

MONTOYA MACCIÓ, GUILLERMO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Sus primos hnos; Ramon, Carlos, Gladys, Pocho, Marta, Betty, Guilli, Noemi, Fidel, Marito, Adriana, Eduardo, Pepe, Fede, Virginia, Ignacio, Silvita, Florindita, Jose Daniel, Juan Manuel , tíos y tías participan con profundo dolor su inesperada partida y brille para el la luz que no tiene fin.

MONTOYA MACCIÓ, GUILLERMO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Su tía Elsa y primos Gladys, Vicente, Guillermo y respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su memoria.

MONTOYA MACCIÓ, GUILLERMO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus tíos Arq. Ramón H. Montoya, Ing. Silvio S. Gutiérrez; primos Fidel y Paola Coronel; Virginia y Gustavo Carot, Ignacio, Silvia y Matías Godoy; sobrinos Constanza y Bianca Montoya; Paula y Mía Carot, Camilo Montoya participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTOYA MACCIÓ, GUILLERMO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Su tío Carlos Maccio, su madrina Ana Benac, sus primos Carlos Javier y Fernanda, Anahi Gabriela y Jorge Sahorski, sus sobrinos Martina y Bruno participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTOYA MACCIÓ, GUILLERMO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Sus amigos: Esteban, Yesica, Andrés, Jorge, Marcelo, Ariel, Gringa, Amelia, Claudio y demás amigos de la Calle Suárez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

MONTOYA MACCIÓ, GUILLERMO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Su novia Paola y sus familiares Luciana, Teresa, Norma, y Adela participan con profundo dolor su fallecimiento. Te vamos a extrañar mucho y siempre vivirás en nuestros corazones. Brille para tila luz que no tiene fin.

MONTOYA MACCIÓ, GUILLERMO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Tu tío Jose Ricardo Macció e Ileana Villavicencio, tus primos Jose, Valeria, Ignacio y Julieta Macció, despedimos con infinita tristeza la partida del querido Guilly, acompañamos a Yayi y Diego pidiendo una pronta resignación por su perdida. Rogamos oraciones en su memoria.

MONTOYA MACCIÓ, GUILLERMO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Rodolfo González y Nélida Benac participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOGGA, PEDRO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Guty, Rita y Mónica y sus respectivas familias participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SOGGA, PEDRO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Flia Chara, Vecinos y amigos de la escuela Sagrado Corazón de Jesús, lugar donde el creció y amó participan con profundo dolor del fallecimiento de "Pedrito". Se ruega oraciones en su memoria.

SOGGA, PEDRO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Pedrito pasaste por nuestras vidas dejando tu luz y alegría, la que resplandecerá en nuestras almas para toda la eternidad. Te amamos; Tus Mamás y amigas, Viole, Carmen, Hebe, Rosy, Liliana, Marta, Ale, Tere y Mechy, participan con dolor tu partida y ruegan oraciones en su memoria.

SOGGA, PEDRO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el reino de los cielos". Rita, Mario e hijos participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

SOGGA, PEDRO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Graciela Juarez de Sassano, Marcela M. de Barchini y sus respectivas flias., participan el fallecimiento de su entrañable amigo. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

SOGGA, PEDRO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Vivirás eternamente en nuestro corazón te amamos. Guty y Miguel; Daniela y Nicolás, Delfina y Olivia y Berta Bustamante de Corneli participan con dolor su fallecimiento.

SOGGA, PEDRO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Tutu, Veco y Mariano Escobar y familias participan con dolor su fallecimiento.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Integrantes de la inmobiliaria Salto, CP. Mirtha Salto, Carlos Reyna, Esteban Cáceres, Elena Salto, acompañan a su flia en este difícil momento y ruegan que el Señor les de fuerzas para mitigar tanto dolor por su perdida.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Arquitecta Mariana Aguero Petros y Patricia Petros de Aguero acompañan a Claudia y a sus hijos con profundo pesar.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. José María Masip y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Amira Kermes Tauil y su hija Guillermina, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra querida amiga Claudia. Ruegan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Ing. Santiago D. Piga, su esposa Rosario F. Sanjuan hijos Analía y Julio; Susana y Miguel; Norma y Fermín y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Directivos y personal de la empresa Ingecon SRL y Ferretería Comercial Colon SRL participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Flia. en este difícil momento.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Ing. Roxana Gerez y CPN Nilda Viviana Gerez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Flia. en este difícil momento.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Ing. Juan Raul Gerez e Ing. Liz Saieg participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Flia en este difícil momento.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. La Familia Ponce Faila, acompañan a sus hijos Martin, Virginia, Eugenia y a su nieta Felicita en estos momentos de tanto dolor ante la irremediable perdida de su Padre. Dios guarde su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. María Eugenia Di Lullo de Garay, Marta Garay, Lucía y Rosario, acompañan con cariño a Claudia, Melina y Lisandro en este difícil momento.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Claudia: te acompañamos en este momento tan triste, sabemos que tienes la fortaleza para sobrellevarlo. Tus amigas y ex compañeras del 5to. Sensación.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Francisco Lami Hernández, Emilia Susnjar y flia. participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Martín, Virginia y Eugenia Soler Legname y a Patricia Legname.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. José Sanmarco, Guillermo Sanmarco y Liliana Belles de Sanmarco participan su fallecimiento. Acompañan a su familia en este doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Yuse Vittar, su esposa Nora e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a Claudia, Melina y Lisandro

SOLER, RICARDO ANÍBAL ARQ. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Mercedes Vittar y su hijo Leandro participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su querida amiga Claudia y sus hijos Meli y Lisandro. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Su amigo Guillermo Lozano lo despiden con gran pesar y abrazan a Claudia y sus hijos. Elevan oraciones en su querida memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Arq. Ernesto Antonio Jerez participa con pesar la partida de un buen amigo.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Natalio de La Llama y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Gonzalo de La Llama, Eugenia Tenchini, Camuñas y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Adriana del V. Camuñas, Delia Inés Camuñas y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

TEVEZ DE PAZ, PETRONA NOLASCA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|.Sus hijos Elisa, Mario, Tono y Pocho, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio del Rosario, c. duelo P. L. Gallo 340 SV. Mutual Santiagueña Caruso Cía. de Seg. SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

YOLES, AUGUSTO LEONARDO (Arq) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Miguel Cura, sus hijos Leandro, Carlos y Mariano, despiden al querido amigo y acompañan a la familia en este momento de dolor, rezando una oracion en su memoria.

YOLES, AUGUSTO LEONARDO Arquitecto (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Su colega y amigo Ernesto Antonio Jerez participa con profundo pesar su partida.

Invitación a Misa

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Su esposa María Mercedes Vittar, sus hijas Adriana y Judith Anelli, sus hijos politicos, nietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 11 hs. en la Iglesia San Francisco al cumplirse 3 meses de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLANOS, RAMÓN SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/01|. Pasaron muchos años desde tu partida a la Casa de Dios, pero tu recuerdo sigue intacto como si fuera ayer la última vez que estuvimos todos juntos. 16 años sin tu presencia física, pero estas en nuestros corazones por siempre. Sos nuestro ángel protector. Te amamos, descansa en paz. Tu esposa Inés e hijos Manino, Gordo, Emilse y Ana; hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, en la Catedral Basílica hoy a las 20.hs.

MANSILLA, MARÍA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/17|. Jose "No estas sola, vivirás eternamente en nuestros corazones". Su hermana Zulma, su hijo Sebastián, su nuera Lourdes, su nieto Bautista, invitan a la misa que se oficiará hoy domingo en la Iglesia Catedral a las 20.30 hs. para rogar por su eterno descanso.

RODRÍGUEZ, NELLY GRACIELA LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/14|. Que tu alma transite en el Cielo con igual esplendor que en la Tierra. Su hermana Rosa Alcira Rodriguez, sus sobrinas Hebe Luz y Ana Lucia, su fiel empleada Liliana Cejas invitan a la santa misa hoy 9 hs en la Catedral Basílica al cumplirser tres años de su partida a la Casa Celestial. Se ruega oraciones en su memoria.

SILVA, MARIO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/17|. La familia invita a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs. en la parroquia Espiritu Santo Bº Ej. Argentino con motivo de cumplirse 6 meses de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Rogando por su eterno descanso al cumplir 9 días de su fallecimiento lo recuerdan: Lucy, Perla, Ana y Luky. Acompañan en estos momentos de pesar a : Iris, Marcela y Laura.

QUIROGA DE PAZ, BEATRIZ ADA (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/17|. Madre querida, mi viejecita siento una tristeza y pena continua. No hay palabras que puedan apagar mi dolor sabiendo que no te voy a ver y tampoco al papi , que será que pasó para quedarme sola sin ustedes trato de superar mi dolor pero no puedo y más estos días y ver la tristeza de tus nietos, sigo pidiendo perdón por los momentos que te dejé sola y ruego que descanses en paz mi ángel bello. Tu hija Betty, tus hijos Porota, Betty, Lucho, h. pol. Pocho, Miriam, nietos, bisnietos, h. del corazón Kike, Raúl, cuñada Ramona, rezaremos al cumplir 6 meses de su partida en la iglesia San francisco a las 20 hs.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

GUTIERREZ, BERTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Su esposo Miguel A. Paz, hija Yeni, hnos, primos, sobrinos, nietos y demás fliares partic. Su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. la esperanza hs 9 casa de duelo A. Herrera 485 (S/V) Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GUTIERREZ, BERTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Su ex compañera y colega Azucena Romero, su esposo Isaac Marcos y demás familiares participan su fallecimiento con profundo dolor y que sus restos serán inhumados en el cementerio La Esperanza de Clodomira. Se ruega una oración a su memoria.

GUTIERREZ, BERTA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. La Comisión Directiva de la Biblioteca Mariano Moreno de la ciudad de Clodomira participa con profundo dolor el fallecimiento de su tesorera. Rogamos a Dios por su eterno descanso.

ORIETA, NEMECIO ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Su esposa Carmen Gallo, hija, Nancy, nietos y demás fliares partic. Su fallec, Sus restos fueron inhumados en cemet. La Esperanza. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ORIETA, NEMECIO ERMINIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Sus amigos Azucena Romero e Isaac Marcos (Zorro) participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Esperanza de Clodomira. Se ruega una oración en su memoria.

Invitación a Misa

JIMENEZ, CARLOS FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/17|. Hoy se cumple un me de tu partida a la gloria de Dios, nuestro amor hacia ti se mantiene vivo, te vemos en cada rincón de nuestro hogar Gordito. Su madre María, hermanos Ramona, Luis y Sandra e hijos Adrian y Andrea, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs en la parroquia Ntra-Sra de Lourdes.

ROLDÁN, SEBASTIAN ALEXIS (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/17|. Seba! Cuidanos y guianos desde el cielo, nosotros rezamos para que estés bien junto a Dios. Te amamos y extrañamos mucho! Sus abuelos, su mamá, hermanos, sobrinos, tios, primos y amigos, invitan a la misa que se oficiará el Lunes 04/12/17 a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse 9 días de su partida.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

IBÁÑEZ, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Sus hijos Pablo, Sebastián, Tamara, Meli y Matias, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la Piedad Depto. Figueroa.

SANTILLÁN, HÉCTOR GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Su esposa Claudia Medina, sus hijas Débora, Paola, Mayra, nietos Agustin, Aitan, Jazmín, Luna y demás Familiares. El cortejo partirá desde Independencia 189 (s.v.-Fernandez) y que sus restos serán inhum. hoy 9 hs en el Cementerio de Taboada. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - T. 4219787.

Invitación a Misa

JIMÉNEZ, ÁLVARO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/91|. Su madre Silvia Isabel Trejo, sus hermanos Oscar y Rodrigo Jiménez, recordaran el vigésimo sexto aniversario de su fallecimiento con la misa a celebrarse a las 20:30hs de hoy, en la Parroquia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. Las Termas.