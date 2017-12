Dra. Pamela Gadán: "Con la familia Salto estamos satisfechos, porque se ha avanzado mucho"

03/12/2017 -

La Dra. Pamela Gadán, asumió la representación de Mario Salto en el mes de junio, poco después de que se cumpliera el primer año de la muerte de Marito. Desde entonces, la investigación registró significativos avances y se concretaron importantes procedimientos que tuvieron su pico más alto en los últimos nueve días, con múltiples allanamientos en Quimilí.

En diálogo con EL LIBERAL, la representante de la querella expresó sus sensaciones y la de la familia de Marito tras descubrirse el macabro contexto en el que el niño fue asesinado.

"La querella junto con la familia estamos satisfechos del trabajo realizado, se ha avanzado mucho, con medidas, pericias, que se fueron realizando. Se va esclareciendo el homicidio de Marito, pero la causa no está cerrada", remarcó Gadán.

"La línea investigativa que se tenía desde el principio, ha continuado. No fueron al azar los allanamientos. Son domicilios que se manejaban desde un principio en la investigación, aportados por las partes".

"Esto demuestra que en equipo se puede trabajar. Cuando todos tiramos para el mismo lado, las cosas se pueden resolver. Nunca se paró la investigación, no hay crimen perfecto, en algún momento esto iba a suceder. Desgraciadamente hay cosas que no vemos (los humanos), y la colaboración de los canes ha sido de vital importancia, pero eso no quita el trabajo del grupo de investigadores, de la jueza, de la fiscal y de la querella".

¿La hipótesis del ritual, era manejada por la querella como la principal? "Sí, en cuanto la familia de Marito me entrevistó, pregunté dos cosas: primero por este personaje Miguel Jiménez, me parecía sospechoso, la familia lo recuerda".

"Segundo, por el tipo de crimen, las características del asesinato, me acordé del caso ‘Ramoncito’, entonces comencé a investigar y le encontraba muchas similitudes. Entonces al presentarme como querellante, se comenzó a profundizar sobre esta hipótesis".

"Lo bueno de todo esto es que participan activamente como lo demostraron desde la desaparición y el macabro hallazgo de Marito. Ellos estaban tan esperanzados, escuchando los ladridos, esperando esa marcación de los perros. En lo humano, creo que en la casa de ‘Burra’ Rodríguez, donde nos hemos encontrado con un escenario bastante importante para la investigación, la familia comenzó a hacer su duelo".

"Encontrar o ir encontrando una explicación, que no sé si alguna vez irá a satisfacer, porque creo que ninguna mente humana encuentra explicación para este horrible crimen. Por lo menos les queda la satisfacción de que esta lucha constante, marchas, la insistencia, la perseverancia, la de no bajar los brazos pese al cansancio, han llegado a la verdad".

"Por más que lleguemos a la verdad de los hechos, ni la condena va a explicar esta atrocidad. No hay mente humana que pueda encontrar una explicación a este hecho tan aberrante", finalizó.