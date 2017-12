Monseñor Chávez: "¿Puede haber algo más satánico que matar a una criatura como se la mató?"

Fotos EVIDENCIAS. En los últimos nueve días se secuestraron numerosas evidencias que acercan a la verdad del caso.

03/12/2017 -

El obispo de la Diócesis de Añatuya, monseñor José Melitón Chávez, aseguró que la presencia de Satanás estuvo desde el principio en el brutal crimen de Marito Salto, poniendo énfasis en que no hay que "distraerse" ante la confirmación de un culto o ritual, sino que hay que tomar conciencia y no temer de esas prácticas, sino acercarse a Dios y a la verdad para alejar al demonio. Melitón Chávez estuvo ayer en la ciudad de Quimilí, cuya comunidad -al igual que toda la provincia- se vio convulsionada en la última semana tras una serie de procedimientos y allanamientos que permitieron avanzar ostensiblemente hacia el esclarecimiento de uno de los hechos más macabros en la historia criminal de la provincia.

Monseñor Chávez, en diálogo con EL LIBERAL, brindó un mensaje en el que analizó lo que se conoce hasta el momento y se dirigió a la sociedad santiagueña frente a un caso con un contexto sombrío.

"Desde hace mucho tiempo que veníamos acompañando esta realidad de tanto dolor, pasó casi un año y medio de lo sucedido, con toda esta expectativa, con momentos en los que pensábamos que nunca íbamos a avanzar; gracias a Dios se han dado pasos más seguros hacia ir determinando quiénes son los autores. Todo esto, por supuesto, tiene que tener su fase jurídica hasta que se determine la culpabilidad y se cumpla la Justicia de forma total", indicó.

"Esto también está marcado últimamente por este escenario en el cual se supone que se ha dado este crimen tan horrendo", por el ritual satánico. "Hilando fino, si realmente nos ponemos a pensar, somos muy proclives a detenernos en las cuestiones más espectaculares o que llamen más la atención desde lo esotérico, por lo tanto por eso tenemos miedo".

"Culto satánico. Yo me pregunto como ser humano, como ciudadano, como cristiano y como pastor, ¿puede haber algo más satánico que matar a una criatura inocente como se la mató? El escenario cultual es un detalle, porque siempre ha sido algo satánico, siempre. Satanás obra en la Justicia, en la muerte, en la falta de verdad, en los miedos de la gente, en las negaciones, cada vez que estoy negando una realidad o mirando para otro lado, es Satanás quien está obrando en la gente, porque Satanás no quiere que haya verdad, no quiere que haya Justicia, no quiere que haya paz, sino división".

"Entonces, uno puede decir que siempre estuvo Satanás, no hace falta el escenario cultual, que en definitiva es lo que distrae en este momento, por esto hay que estar atento y no dejarnos distraer por lo espectacular de esto, ni mucho menos llenarnos de miedo. Lo que sí creo que todos debemos reflexionar, no podemos dejar pasar por alto esto, no podíamos estar tranquilos cuando en esta ciudad un niño fue asesinado de esa manera".

"Iba a haber un asesino suelto o un grupo confabulado, detrás de una pobre criatura. ¿Puede un pueblo estar tranquilo? Como dicen los abuelos, el diablo anda suelto, por supuesto. Uno de los grandes engaños de Satanás es hacernos creer que no existe y el segundo es creer que existe solamente en cuestiones que parecen una película y no la realidad. Satanás anda entre nosotros cuando no vivimos la verdad, la Justicia, cuando nos sometemos a las personas y no a Dios".

Acciones

"El mejor culto que podemos hacerle a Dios, en estos momentos, es acompañar a la Justicia en el descubrimiento de la auténtica verdad y llevar a cabo las investigaciones sin tener la condición de nadie, sino más bien buscando determinar quiénes son los culpables y llegar hasta las últimas consecuencias".

"En cuanto al demonio, yo los invito hermanos a no tener miedo de esas cosas raras. El demonio no anda por ahí, el demonio está en estas cosas que a veces nos parecen normales, ‘no si las cosas son así, no te jugués, no hablés, no te metás’, eso realmente no es de Dios".

"Si queremos realmente un exorcismo, vivamos la verdad, trabajemos por la Justicia, trabajemos por el bien".

"Me daba vergüenza ajena cuando veía al padre de Marito marchando con 7 u 8 personas. Porque muchas veces la pasó solo, pero gracias a Dios hubo personas generosas que lo han acompañado, un sacerdote también que acompañó jugándose".

"Es necesario sacar al demonio del miedo, de la injusticia, de la falta de verdad, de compromisos ocultos, para vivir en la verdad. Para eso no hace falta una cisterna de agua bendita, sino compromiso por la Justicia, por la paz, por el amor".

Aprendizaje

"Lo de Marito, el favor que nos hace desde el cielo, es llevarnos a una conciencia ciudadana de participación, jugarnos por la verdad, entonces por ahí sí podemos estar en paz".

"En definitiva, todo eso viene a ser una expresión de poco gusto, de la bajeza, de la ignorancia de las personas, cuando piensan en la brujería". Dijo que quienes dicen obrar con brujerías "es para meter miedo a la gente, a esas cosas no hay que darle importancia, hay que darle importancia a la conciencia, cada vez más clara, más limpia, más sincera, más humilde, reconocer las fallas propias y trabajar por el bien de los demás. Ahí estamos rindiendo culto a Dios, sacando a escobazos al demonio del medio nuestro".

"Yo quiero darles la tranquilidad a todos nuestros cristianos, para que volvamos a Dios, no hace falta que Dios ocupe el centro de nuestras vidas, un Padrenuestro rezado en nuestra casa, un Ave María, por la paz, por la verdad, por Marito, eso tiene que unirnos a todos. Dios los bendiga".