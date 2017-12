Notable performance de dos santiagueños en Córdoba

Fotos ACTUACIÓN. Joaquín Chaud y Carlos Lorenzo pasaron por EL LIBERAL y hablaron de sus logros.

03/12/2017 -

Dos santiagueños se lucieron en el Campeonato Cordobés de Fisicoculturismo y Fitness, que se desarrolló días atrás en la capital de la provincia mediterránea. Se trata de Joaquín Chaud y Carlos Lorenzo.

Joaquín Chaud, de 23 años, participó en la categoría Mens Physique Junior Talla Alta (3º puesto) y en Mens Physique Senior hasta 175 cm (1º puesto).

Carlos Lorenzo, de 22 años, se consagró campeón en Mens Physique Junior Talla Baja y en Senior Talla Baja.

"Me presenté el año pasado en un torneo más chico que éste y me tocó ganar. Eso me dio confianza. Armamos un lindo equipo de trabajo. Preparamos durante un par de meses este certamen en Córdoba y fuimos a ver qué pasaba. Nos ayudamos entre todos. Fui con expectativas más bajas y me sorprendió haber ganado. Estoy muy feliz. Ser primero en dos categorías es una alegría inmensa, pero por sobre todas las cosas una motivación enorme para seguir adelante y poder presentarme en torneos aún más grandes. Este torneo es uno de los tres más grandes del país. Y espero poder ir a más’, dijo Carlos Lorenzo en su visita a EL LIBERAL.

Por su parte, Joaquín Chaud comentó: "Éste fue mi segundo torneo importante. En mayo pasado me tocó competir también en Cordoba y me tocó ganar en dos categorias. Por lo general, en este deporte, los certamemes de mayor importancia son los de la segunda mitad del año. Especialmente los de fin de año. Fuimos con muchas ganas de dar lo mejor para este torneo cordobés".

A su vez, Chaud confesó: "Tomamos este torneo con mucha expectativa porque sabíamos que íbamos a probarnos con los mejores del país. Esta fue mi segunda vez en un torneo grande y la tercera vez que compito en mi vida. Fue durísimo tanto la preparación como el torneo en sí. Éste es un deporte que está creciendo cada vez mas especialmente entre los atletas más jóvenes. Hoy se prioriza mucho lo estético y cada vez hay mas atletas que se destacan y por ende el nivel ha crecido".

A su vez, Carlos Lorenzo señaló: "Yo llevo más de tres años de gimnasio. Voy casi todos los días. Sin dudas es mucho el sacrificio que se hace. Obviamente no es la misma disciplina cuando uno va a un torneo ya que el trabajo se intensifica y la dieta cambia. Se hace todo al pie de la letra para llegar lo mejor posible. Cuanto más tiempo le dediques a este deporte mejor vas a llegar a los torneos y vas a progresar. En este caso fueron tres meses de preparación intensa. En la vez anterior fueron ocho meses de entrenamiento", destacó el atleta.