Olímpico espera la Liga de Desarrollo

03/12/2017 -

A las órdenes del entrenador José María Gerez, los chicos del Club Ciclista Olímpico La Banda se preparan para disputar la IV Edición de la Liga de Desarrollo que organiza la Asociación de Clubes de Básquetbol. El debut será el 6 de diciembre ante Quimsa en el Estadio Ciudad.

En esta edición de la Liga de Desarrollo participan jugadores nacidos entre 1994 y 2002 de acuerdo con el año calendario en curso.

El período de disputa de la fase regular comenzó el miércoles 29 de noviembre del 2017 y va hasta el 1 de mayo de 2018, jugando cada equipo 18 partidos. Se jugará en dos grupos de 10 clubes cada uno. Los cuatro primeros de cada grupo se clasificarán a la segunda fase.

El "Negro" de La Banda integra la Conferencia Norte junto con Quimsa (Santiago), Atenas (Córdoba), Instituto (C), Salta Basket, Comunicaciones, Estudiantes (Concordia), La Unión (F), Regatas (C) y San Martín (C).