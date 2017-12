Santander: "Me ha sorprendido lo decepcionante que está el equipo"

Fotos PRESENTE. El coach de Quimsa, Silvio Santander, confesó que se quedó más preocupado que lo que pensaba. "No rescato nada positivo".

03/12/2017 -

El regreso a la actividad oficial de Quimsa no fue el esperado. Venía de quedarse afuera de los playoffs del Súper 20 y el viernes perdió de local ante Argentino, en el inicio de la fase regular de la Liga Nacional. Tras esta caída, el entrenador Silvio Santander, habló del pobre desempeño y fue autocrítico.

"Tengo sensaciones muy negativas de la derrota. Enfrente tuvimos un equipo que jugó mejor que nosotros y nos ganó bien, además tiene ya otro rodaje del torneo anterior. Estamos en niveles de confianza muy bajos y lejos de parecernos a un equipo. Es tiempo para no hablar tanto y trabajar más".

Luego fue muy directo cuando destacó que se va más preocupado de lo que esperaba: "No rescato ningún aspecto positivo del juego ante Argentino, al contrario me voy más preocupado de lo que pensaba, porque ya el equipo andaba mal. Lo de hoy me ha sorprendido lo decepcionante que está el equipo para presentarse a jugar el torneo", cerró el entrenador bonaerense, quien puso en marcha el viernes su segundo ciclo al frente del primer equipo de Quimsa.

La Fusión recibirá el viernes en el estadio Ciudad nada más y nada menos que a Olímpico.