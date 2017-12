"No se si bebió un par de vasos de vino antes"

Fotos POLÉMICO. Jupp Heynckes, DT del Bayern Múnich, no anduvo con vueltas a la hora de responderle a Sampaoli.

03/12/2017 -

El entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli, sorprendió días atrás cuando en una charla en una escuela de periodismo declaró que no le gusta cómo juega Alemania, el último campeón del mundo.

"Para mí, Brasil, Francia y España están un paso por delante de la Argentina por tiempo de trabajo. No nombro a Alemania no porque me olvide sino porque no me gusta cómo juega", dijo el oriundo de Casilda y la respuesta desde Europa no tardó en llegar.

Jupp Heynckes, DT del Bayern Munich, hizo referencia a los dichos del argentino. Recordó el paso de Sampaoli por el Sevilla de España y lo calificó de "un gran entrenador", que seguramente habló de Alemania "desde una perspectiva argentina".

A la hora de defender el estilo de la selección de su país, el alemán destacó el trabajo colectivo por sobre las figuras: "Messi nunca ha ganado un Mundial a pesar de ser el mejor jugador del mundo. Siempre he pensado que las individualidades no ganan mundiales o champions, sino los equipos. El trabajo en equipo siempre ha sido la gran fortaleza de Alemania, desde 1954 hasta 2014".

"No sé si bebió un par de vasos de vino antes de decir lo que dijo. Aunque no lo creo, ya que es un gran profesional", agregó, con una sonrisa, Heynckes.

Sampaoli

Por otra parte, Sampaoli afirmó ayer que para Brasil será más "difícil" enfrentarse con México, que con Alemania, en los octavos de final, ya que los actuales campeones del mundo "no tienen el mismo nivel" de antes. "Creo que México es mucho más difícil para Brasil que Alemania. El nivel de Alemania ya no es el mismo. Brasil está por arriba actualmente", analizó el casildense en diálogo con los medios brasileños tras un encuentro con su colega Tité en Moscú, Rusia, donde se celebró el sorteo del Mundial. De esta manera, Sampaoli ratificó su idea sobre el momento de los germanos, ya que en los días previos sostuvo que no le gusta su forma de juego.