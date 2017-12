Juzgan al herrero que mató a la esposa e incendió su casa

03/12/2017 -

El herrero René Sequeira enfrentará mañana un juicio por asesinar a su esposa Viviana Marcela Himelfarb y por golpear contra la pared a sus dos hijos, en un estallido de furia que acabó con el incendio intencional de la casa, en Bº Siglo XXI sector 750 Viviendas.

El horror data del domingo 14 de junio del 2015. Sequeira no durmió en la noche. Cerró puertas y ventanas. Luego, asfixió a Viviana, vengándose porque hace años que le pedía el divorcio.

La ‘alevosía’ y el ‘ensañamiento’ robustecerán el cargo de ‘homicidio’, figuras que invariablemente prevén para Sequeira una pena de prisión perpetua.

Desamor y humillación

Viviana y René antes habían convivido en España. Retornaron y fueron a vivir a la manzana 30, lote 2.

Según las amigas de Viviana, la pareja estaba separada, pero seguía bajo un mismo techo y en diferentes camas.

Al esfumarse el amor en Viviana, René habría desnudado la faceta de un hombre egoista, machista, empecinado en afearla y marginarla del mundo.

Viviana aprovechaba, a cuentagotas, la ausencia de René para buscar consuelo en las amigas.

"Él me viola; me amenaza con llevarse, o matar a mis hijos, si no me voy a la cama con él", afirmaba.

Exclusión del hogar

El ocaso llegó con una exclusión que intentaba darle paz a la mujer.

René descubrió que la policía se aprestaba a excluirlo del hogar. Y puso en marcha un plan perverso.

Compró gasoil en Colón y Solís. Fabricó una tumbera y se tomó el trabajo de soldar puertas y ventanas.

Esa mañana, mató a Viviana y dejó agonizantes a sus dos hijos.

Cuando los vecinos y bomberos derribaron la puerta, él también lucía herido, pero sobrevivió.

"Hice un pacto con Viviana", dijo a la policía.