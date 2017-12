Ya no ocultan su amor: Barbie Vélez y Lucas Rodríguez blanquearon su relación

03/12/2017 -

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez blanquearon su romance y fueron a ver el show de Maluma en el Hipódromo de Palermo y luego compartieron una cena romántica. "Es muy lindo lo que tengo y no quiero que nada lo arruine. Estoy muy feliz; nunca me pasó esto de amar así. Lucas es un sol. ¡No sabés lo que me cuida...!", había dicho Barbie a una revista de Buenos Aires. El periodista Lucas Bertero publicó en su Twitter varias imágenes de la salida que hicieron la hija de Nazarena y Lucas.