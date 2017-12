Diez pruebas a puro espectáculo para el turf

Fotos ACCIÓN Destacados ejemplares estarán en la gatera del Hipódromo 27 de Abirl. La dirección invita a la familia del turf a sumarse a la fiesta.

03/12/2017 -

Con un atractivo y extenso programa de carreras se pondrá en marcha hoy en el Hipódromo 27 de Abril la 16º reunión turfística de la prensente temporada.

En esta ocasión, se desarrollarán once competencias, entre las que se destaca el Clásico Nuestra Señora del Valle. También se correrá el Clásico Carlos Gardel. La jornada arrancará a pleno en la pista a partir de las once.

Éste es el programa para hoy. Primera Carrera: a las 11, Día Nacional del Tango, sobre 300 metros. Real Musical, Il West, Picasito, Luisina, Camionero, Doña Shalu y Monarco. Segunda, 11.40, Premio Día Nacional del Petróleo ( 300 mts). Por tu Culpa, Atorrante, Marquesa, Gualichera y Gramo de Oro. Tercera, 12.20, Día Mundial de la Lucha contra el Sida (450 mts). Flower Ground, Blats Silvador, Tronador, Olivarseo, Shaquirir y Doble Acción.

Cuarta, 13, Premio Día del Médico (1100 mtos). Malcom For Sale, Vil Demonio, Maisu, Mal Sueño, Don Tipo, Crockett, La del Nilo, Way Girl y Pacific City.

Quinta, 13.50, Premio Día de los Derechos Humanos ( 1200 mts. Ek Balam, Hi Gone West, Sin Documento, Point de Vue, Territorial y Ke Kerés. Sexta, 14.30, Premio Día de la Informática (500 mts). Visa Premier, Seattle Redford, Storm Wagly, Tirando Bueno, Guarda el Hilo, Sócrates Halo, The Top Ten, Fotochart y Melodik.

Séptima,15.30, Clásico Carlos Gardel (360 mts). No se Dice, Amiguito y Er Tabernero. Octava, 16.20, Especial Juan de Dios Coroneo (400 mts). Sobra Clase, Pure Machaco y Traidora. Novena, 17, Clásico Nuestra Señora del Valle (300 mts). Suspiro y Charlón.

Décima, 17.50, Especial Día del Gaucho (325 mtos); Khaled, Santa Mía y Fortunato.

Undécima: 18.30, Premio Día del Ama de Casa (330 metros); Descontrol, Glorioso El Moro, Vagabundo, Wild

Gurú, Laire, Rosillo y Al Mutak.