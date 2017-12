Ni el gol de Messi pudo con el Celta en el Camp Nou

Fotos CRACK. Messi aprovechó la chance para estar presente otra vez en el marcador, aunque no alcanzó para ganar.

El astro rosarino Lionel Messi marcó un gol y generó otro, el que marcó el uruguayo Luis Suárez, pero el Barcelona no pudo de local y apenas empató con el Celta de Vigo 2 a 2, en uno de los partidos programados para ayer por la fecha 14 de la Liga española.

El partido se jugó en el Camp Nou y el primer gol lo anotó Iago Aspas para el Celta a los 20 minutos del primer tiempo, pero enseguida llegó el empate de Messi, 120 segundos más tarde, con una buena definición, y el primer tiempo finalizó igualado 1-1.

En el segundo tiempo, Messi armó una jugada tremenda con Suárez, con pases cortos y precisos, y fue finalmente Jordi Alba quien dio el último pase al uruguayo para poner en ventaja al Barcelona a los 27 minutos, aunque no alcanzó para llevarse la victoria porque a los 25 minutos el uruguayo Maximiliano Gómez marcó para los "gallegos" la igualdad.

Por su parte, Atlético se afianzó en la tercera colocación, al vencer como local a Real Sociedad por 2 a 1; en el "Colchonero" Ángel Correa fue titular, Augusto Fernández entró en el complemento y Luciano Vietto no salió del banco y en los vascos atajó Gerónimo Rulli.

Real Madrid, cuarto, por su parte no pudo pasar del empate sin goles en su visita a Athletic de Bilbao; y en el otro encuentro de ayer Sevilla se impuso en su casa a La Coruña por 2 a 0.

La fecha seguirá hoy con cuatro encuentros (Leganés vs. Villarreal; Getafe vs. Valencia; Eibar vs. Espanyol y Las Palmas vs. Betis); y finalizará mañana con Girona vs. Alavés.