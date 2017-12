El intendente asistió al cierre del año de la Dirección de la Juventud

Fotos ALEGRÍA. El acto de clausura se realizó en un clima de confraternidad.

Con un acto que tuvo lugar en el salón anexo del Polideportivo Provincial, la Dirección de la Juventud de la Municipalidad de la Capital clausuró sus actividades del año, con la presencia del intendente Hugo Infante, quien agradeció a los jóvenes y a los funcionarios presentes por lo realizado durante su gestión.

"No me han defraudado, al contrario, me han fortalecido, por eso no me queda más que darles las gracias y decirles que no hubiera sido posible hacer muchas cosas en la ciudad sin la ayuda de ustedes", dijo Infante.

La ceremonia contó con la presencia de representantes de distintas comunidades educativas de la ciudad, y comenzó con las palabras del titular de la Juventud, Luis Llanos.

"Quiero expresar mi agradecimiento a todos por su presencia tanto a las escuelas como al municipio, y en esto quiero reconocer al equipo de la municipalidad que trabaja todos los días para poder llegar a todos los sectores de la sociedad", destacó Llanos.

La ceremonia continuó con la entrega de placas recordatorias y presentes a las escuelas que participaron de los diferentes programas desarrollados durante el año. Por "Pinta conciencia", recibió su distinción la escuela Domingo F. Sarmiento y por "Responsabilidad social educativa", las escuelas Giuseppe Tovini, Técnica Nº3 y Técnica Nº1.

También fueron reconocidas por el Intercolegial de fútbol masculino la Escuela de Comercio y la Espea Nº1 y por el Intercolegial de fútbol femenino el Colegio Nuestra Señora de Luján. En la categoría de Básquet masculino lo recibió el Colegio "Absalón Rojas". También fue distinguido el kick boxing "Tiger team".