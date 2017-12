Fotos "Cuando me preguntan en qué creo, digo que en mi hijo"

María del Carmen es sincera cuando confiesa que las situaciones que vivió con su hijo Nicolás fueron durasy la volvió un poco descreída de Dios. "No es algo que lo tendría que decir yo, porque hay mucha gente en mi situación que se aferra mucho a Dios, a sus creencias… En mi caso he aprendido a no pedir, a no esperar demasiado del otro porque es dura la decepción. Lo que sí dejo ahora es que la vida me sorprenda, que amanezca cada día, no planeo, vivo el día a día, aunque eso no significa que no esté alerta", dice María del Carmen. Y cuando le preguntan, ¿entonces, en qué crees? La respuesta es: "En la fuerza que hasta ahora no me ha defraudado y en la que me ha demostrado mi hijo, en las ganas que él tiene de hacer las cosas, en su "yo quiero comer solito", "yo quiero lavarme los dientes solo", "yo puedo hacerlo", "ya lo he aprendido", "dejame". Mi credo son sus ganas y no vamos a parar hasta conseguir que lo logre a su manera, eso hay que enseñarle que él puede hacer las cosas de una manera diferente. Sus logros van a ser de acuerdo a sus posibilidades".