Mauricio Macri decretará 3 días de duelo nacional

Hoy 11:29 -

Es inminente un mensaje grabado en video del presidente Mauricio Macri para expresar las condolencias y el dolor por la segura muerte de los 44 tripulantes del submarino ARA-San Juan. Será dentro de las próximas 24 horas y se descarta el uso de la cadena nacional, una herramienta que este Gobierno jamás utilizó. El mensaje del Jefe de Estado se difundirá por televisión y por los canales de redes sociales del Gobierno.

Macri no dará por muertos oficialmente a los submarinistas. No puede. “El artículo 86 del código civil lo impide”, afirmaron en el Ejecutivo. Solo podrían referirse sin eufemismos al fallecimiento de los submarinistas el 15 de mayo de 2018. El artículo en cuestión detalla que se presume la muerte de un individuo “si encontrándose en un buque o aeronave naufragados o perdidos, no se tuviese noticia de su existencia por el término de seis meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido”.

Sin embargo, sin esperanzas, el Presidente decretará tres días de duelo nacional, consignó un ministro a este diario. En el Gobierno se evalúa además la realización de una ceremonia en alta mar para honrar a los 44. El problema es la imposibilidad de definir dónde y de qué manera sería.

El Presidente, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ordenará el ascenso postmortem de los tripulantes, un detalle habitual entre las fuerzas militares y de Seguridad cuando, los uniformados mueren en cumplimiento del deber.

El contenido del video en el que trabaja el equipo de discurso oficial -que dirige Julieta Herrero y en el que asesora Alejandro Rozitchner- no trascendió. Sin embargo, no se alejará demasiado de las palabras que el mandatario utilizó en sus contadas intervenciones sobre el tema, durante sus visitas a La Rioja, Chaco y Corrientes, y en su primera intervención pública sobre el tema, 9 días después de la desaparición del buque ante la prensa en el edificio Libertad de la Armada. El jefe de Estado enviará un mensaje a las familiares, hablará de la unidad y destacará el servicio de los 44 submarinistas víctimas en servicio “para proteger” al conjunto de los argentinos. Sí se da por descontado que el Presidente confirmará que la búsqueda del submarino no se detendrá. “Seguirá hasta que agotemos todas las posibilidades, esto no tiene tiempo”, sentenciaron cerca del ministro de Defensa Oscar Aguad.

¿En qué momento se proyectará el video? “Es cuestión de sintonía fina”, señaló uno de los estrategas comunicacionales del oficialismo.

El Gobierno desestimó la posibilidad de utilizar la cadena nacional. “Es una herramienta pensada para el sistema de medios del siglo XX”, sostenían en el Gobierno. De todos, modos puertas adentro del Ejecutivo se evaluó la posibilidad de utilizarla. Tal es la decisión de la Casa Rosada de que el Presidente no utilice la cadena, que en Balcarce 50 no hay pleno conocimiento sobre el canal institucional para utilizarla. El video difundido en redes y retransmitido por televisión será una pieza nueva dentro de la comunicación oficial, que supervisa con férrea disciplina el jefe de Gabinete Marcos Peña. “Nunca se había hundido un submarino”, lo justifican.

Con su mensaje, Macri retomará la centralidad de la comunicación sobre la suerte del ARA San Juan. Durante los 17 días transcurridos desde la desaparición del buque, el mandatario intercaló gestos y pocas palabras, pero delegó la comunicación al vocero de la Armada Enrique Balbi, quien resultó una sorpresa grata para el Gobierno. "Necesitábamos a un técnico, otro hubiera hecho agua", explicaron en el Gobierno, donde no admitieron que se buscó preservar al Presidente.

El mandatario visitó a los familiares durante los primeras días, pero fue increpado por algunos. Se mostró al frente del operativo durante su visita a la sede de la Armada. En el Ejecutivo apostaron a que fueran los marinos los encargados de comunicar paulatinamente que no había chances de salvar a la tripulación. Fue por protocolo, pero también una estrategia. Elisa Carrió los ayudó en la mesa de Mirtha Legrand, aunque nadie más que ella se responsabilizó por eso. "Voy a decir lo que el Gobierno no puede, los 44 están fallecidos", dijo la diputada. Ahora, insisten, el mensaje ya está claro.

El Presidente tiene decidido desplazar a las cúpulas de las Fuerzas Armadas. En el Ejecutivo señalan que la decisión se había tomado antes de la desaparición del ARA San Juan.