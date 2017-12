Iniciarán un espacio multidisciplinario para chicos con capacidades especiales en Loreto

Hoy 12:56 -

Un joven residente de la carrera del profesorado para la enseñanza primaria gesto la idea de poner en marcha una escuelita de futbol comunitaria para chicos con capacidades especiales, al emprendimiento se unieron un kinesiólogo, un preparador físico, un empresario que facilito un predio deportivo en el que los chicos podrán comenzar con sus prácticas y otros profesionales que comprometieron su participación.

“Estudiando sujeto del aprendizaje, precisamente infancia choqué con una idea y, un desafío lo cual no va a ser nada sencillo, pero no imposible, que es generar un espacio multidisciplinario para los chicos con capacidades - bellas -por qué no me gusta llamarlo de otra manera, pensé en un principio en una escuela de futbol, pero después la idea fue tomando otra forma” indico Willy Ponce impulsor de esta idea, quien cursa el ultimo año del profesorado de Enseñanza Primaria Instituto Pablo VI.

Lo que había nacido como la idea de crear una escuela de futbol para niños con capacidades diferentes, comenzó a transformarse en un espacio multidisciplinario que incluya otros deportes, danzas, música la idea es generar un espacio donde los niños puedan compartir un tiempo de calidad realizando y ejecutando sus destrezas de calidad. La inscripción es gratuita y pueden comunicarse a estos teléfonos 3854204541 o al 3856234993. En Facebook Willy Ponce.