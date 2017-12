FÚNEBRES | 4 de Diciembre de 2017

Hoy 22:30 - FALLECIMIENTOS





- Ricardo Omar Arévalo

- Rubén Félix Favarolo

- Otilia Ruiz (Fernández)

- José Eloy Mercado (Dpto. Moreno)

- Ester Nigelia Miranda

- Julio Nellip Alegre

- Mirta Estela Vittar (Misiones)

Sepelios Participaciones

AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/17|. Benjamín Rolando Ibáñez y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALEGRE, JULIO NELLIP (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Su esposa Ada del Carmen Vega Rojas de Alegre; sus hijos Julio, Fernando, Gustavo, Alejandro; Diego, Sebastián, Alegre part. su fallec. Y que sus restos serán inhum. el día 5/12/17 a las 10 hs. en el cementerio La Piedad, casa de duelo Pedro L. Gallo y Santa Fe sala 1. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

ARÉVALO, RICARDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Su esposa Graciela, sus hijos Ricardo,Erika,Priscilla y Luciano, sus hijos Pol y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cementerio Jardín del Sol.C duelo P L Gallo 340 (SV) SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Benjamín Rolando Ibáñez y familia participan con dolor el fallecimiento de su amiga de toda la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTELLI, CARMEN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Que el Señor en su misericordia infinita te tenga en sus brazos. Hasta siempre Kuky. Familia Rago García.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Papá, que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada". Su hijo Facundo, hija política Analia y Nieto Cirito, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Sus hijos Luciana, Facundo, Diego, h. pol., María Esther Silveti, Analía Rojo, nietos Lisandro y Ciro part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. Pque. De la Paz a las 9 hs., casa de duelo sala nº 2 P. L. Gallo 330. Serv. Hamburgo Cia. de Seg. SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Su tía Rosa Avila, sus primos Eduardo, Marisa y su ahijado Luciano, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Su prima Monica Lopez, su esposo Mario y sus sobrinos Erika y Fernando, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Que Jesús en su infinita Misericordia te permita contemplar su rosto y su gloria, y brille para ti, la luz que no tiene fin". Las amigas de su hija Luciana; Consti, Agu, Ceci, Mariana, Lupe, Romi, Fer y Alejandrina, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Sus Consuegros Santiago Rojo y Mirta Tévez de Rojo, sus hijos David, Cecilia y Analia Rojo, hijos políticos Diego Pullarello, Analía Godoy y Facundo Favarolo y sus familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Ricardo Sosa, Maria Rita Oubiña y Luis Corbalán, participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex compañero de prensa y difusión. Ruegan oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Mario Merino, Maria Julia Ponce e hijos Martin, Sebastián y Gastón, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Fuiste lo mejor que me pasó en la vida y te amaré por siempre". Tu Novia Claudia Alejandra Buffa, participa con infinito dolor tu inesperada partida y eleva oraciones en tu querida memoria. Descansa en paz amor mío.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Tus compañeros: Martín, maría, Rogelio, Daniela, Pedro, Marisa, Osvaldo, Héctor, Gustavo, Alicia, Juan Carlos, Alejandra, Mercedes, Miriam, Flavia y Ma. Alejandra participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Tu inesperada partida junto al Señor nos sorprendió, Descansa en Paz Amigo Ruben. Tu amiga Paula Sequeira, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. A ti Señor levanto mi alma Dios mío en ti confío". Acompañando en este momento de dolor a sus hijos; Sus amigas Azulia, Rita y Mariela participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Noelia Santillán Acosta y Cristian Cáceres Ramallo acompañan a su hijo Facundo y Analía en este momento de dolor, por tan irreparable pérdida.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. " Que brille para el la luz que no tiene fin". Los compañeros de Tesoreria del BSE de su hijo Diego, acompañan con profundo dolor este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Su compañero y amigo de su hijo Diego, Alvaro Fernandez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Fava querido, impensable tu partida al Reino Celestial, de no creer amigazo. Profunda congoja por tu desaparición física ha sumido nuestros corazones. Te va extrañar la familia Tricolor del Club Unión Santiago, como así también ex dirigentes y simpatizantes del club, que tanto lo amabas. Compartimos muchos años como dirigentes, tú lo viste crecer y no había obstáculo que nos impidiera seguirlo a todos lados. Excelente, persona, periodista, padre y amigo. Acompañamos en el dolor a sus hijos Diego, Facundo e hija y familia. Nunca te olvidaremos. Tu amigo Carlos Miranda Maza e hijo.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. "Rubén": Me acompañaste y protegiste en un momento difícil, no te digo adiós porque seguirás vivo en mi recuerdo y mi corazón, desde ese lugar especial, protege a tus hijos y nietos. Lucrecia Marcos, participa con dolor su fallecimiento y acompaña acon afecto a sus hijos: Diego, Luciana y Facundo y a su primo Eduardo Consiglio y flia. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Personal y Directivos de Radio Exclusiva participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. María Teresa Barraza de Salido, sus hijos Carlos Salido y flia. y Francisco Salido participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Diego, Facundo y Luciana en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

FAVAROLO, RUBÉN FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. María Mercedes Barraza de Galván y José Galván y sus hijos Matías y Belén Galván participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Diego, Facundo y Luciana en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ GONCEBAT DE YOCCA, MIRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/17|. Pedro Díaz Esteve, Elda Victoria Yocca Vidal; sus hijos Pedro Livio, María Angelina, Jerónimo y Aníbal Díaz Yocca y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones al Altísimo por su eterno descanso.

MIRANDA, ESTER NIGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/17|. Su esposo Juan Domingo Gallo, su hijo Juan Fabián Gallo y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio Parque de la Paz, casa de duelo Pedro L. Gallo 330 sala 3. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MONTES, ROSA OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Cuni, Peri y Fernando Cáceres; Raúl y Natalia e hijos; Ramón y Lucía e hijos; Domingo Abdulajad y Fernando Juárez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecina y amiga Rosa. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTOYA MACCIÓ, GUILLERMO CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. La Comision Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados de Docentes Privados participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su socia Julia Macció de Montoya y elevan oraciones en su memoria.

SOGGA, PEDRO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano y sus hijos Constantino, Cayetano, Ángela y Micaela y respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de "Pedrito". Ruegan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Los compañeros de Oficina de Asesores de su cuñada Marta: Susana Montenegro, Sarita Salido, Claudia Zemán, Mariana Bonacina ,Karina Uequín, Florencia Dargoltz, M. Laura Scarazzini, Inés Avila, Jorgelina Toscano, Patricia Mussi, Magui Ledesma, M. Laura Tiberti, Karina Bravo, Guillermo Rezola, Nano Santucho, Buky García Olivera, Daniel Karam, Pablo Atía, Fabián Ponce, Pedro Allub, Alejandro Concha, Juan Manzur, Néstor Zurita, Juan Ortiz la acompañan en su dolor a ella y a su hermana Claudia y flia.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Ing. Alberto Scrosoppi, Marta Scrosoppi y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Roxana Escobar de Scrosoppi, sus hijos Salvador Luis y Luciana participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Salvador Scrosoppi SRL, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOLER, RICARDO ANÍBAL Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Pablo Degano, Adriana Ick de Degano y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

TEVEZ DE PAZ, PETRONA NOLASCA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Sus hijos Elisa, Mario, Tono y Pocho, sus hermanas Carmen y Rosa, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TEVEZ DE PAZ, PETRONA NOLASCA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Las amigas de su hija Elisa; Ada de Pons., Sandra Novelli., Silvia Roldan., y Mary Soria, participan con profundo dolor el fallecimiento de tu Mamá, y hacen extensivo a los demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

TEVEZ DE PAZ, PETRONA NOLASCA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Escribania Registro 24. Maria Esperanza Delgado de Suárez. Mario Pastor Suárez, Silvina Adriana Carabajal, Antonela Leguizamón, participan con profundo dolor su fallecimiento.

VITTAR, MIRTA ESTELA (Zuni) (q.e.p.d.) Falleció en Misiones el 2/12/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana Marta, sus sobrinos Julieta y Eduardo, su hija Gabriela y sus nietas Milena y Sofía; su cuñado Mario Canale; sus sobrinos Marías, Julián, Agustín, Lorena y demás familiares. Se ruega una oración en su memoria.

VITTAR, MIRTA ESTELA (Zuni) (q.e.p.d.) Falleció en Misiones el 2/12/17|. Sus primas Poly Vittar; Adriana Vittar y Paola Vittar con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.





Invitación a Misa

BULACIO, RUBÉN ELMIDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/15|.Rubén a 2 años de tu partida física, nos acompaña en cada instante de nuestras vidas Nosotros. Tu esposa y tus hijos tratamos de recorrer ese camino lleno de luz y humildad que nos dejaste. Querido y respetado en todo lugar donde transitaste. Siempre dispuesto a colaborar, ayudar y aconsejar sin reparo. Tu trabajo fue tu vocación y que llevaste con el alma y corazón. Fuiste un maestro ejemplar de la vida. Solo rogamos que nuestra familia permanezca unida como vos nos enseñaste, hasta que volvamos a estar juntos. Te amamos Viejo. Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos invitan a la misa que se oficiará el 4/12/17 a las 20 hs. en la iglesia Santa Rita. Ruegan una oración por su descanso eterno.

CASTAÑO DE YANUCCI, CLARA DELINDA (q.e.p.d) Falleció el 4/12/15|. Hermanita querida: Hoy se cumplen 2 años de tu partida al Reino Celestial, cada día que pasa te extrañamos y necesitamos tu presencia, pero nos reconforta saber que estás en el lugar mas bello junto a nuestro Dios Padre, seguimos adelante con todo el amor que nos dejaste, todo lo que nos enseñaste y tu recuerdo lo llevaremos por siempre en nuestros corazones. Hermanita linda hoy mas que nunca te pido nos ilumines, acompañes y seas la estrella que nos guies. Te amamos. Tus hermanas Delia y Albertina, tus sobrinos Marta y Marcela, sobrinos nietos Guillermina, Josefina y Pedrito, invitan a la misa que se ofiiciara hoy a las 20.30 hs.en la iglesia Catedral Basílica.

CÉLIZ, ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/17|. Hoy hace 9 meses que no estás físicamente entre nosotros, pero vivirás eternamente en nuestros corazones. Nos dejaste un gran vacío en nuestras vidas. Extrañamos tanto tus charlas, consejos y risas, pero sabemos que donde estás descansas en paz, al lado de tus seres queridos. Sos una estrella que nos guía día a día y nos das la fuerza para seguir adelante. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos y hermanos políticos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Virgen del Valle del Bº Huaico Hondo.

CISTERNA, HORTENCIA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/16|. 1 año ha pasado y parece que fue ayer cundo he tenido que afrontar esta terrible angustia que nos dejaste al perderte Madre Mia, se que estas muy bien junto a nuestro Dios y se que desde ahí observas todos nuestros pasos y que nos guiaras hacia el bien. Te extraño mi vieja. Tu hija Marta Ruiz, hijo pol., Nietas y Bisnietas, invitan a la Misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, para pedir por su eterno descanso y la paz de su alma. Rogamos oraciones en su querida memoria.

PEREIRA, CLAUDIO LORENZO (Tuty) (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/17|. Sus amigos del Bº Belgrano: Pilo Bellido, Juan Velez, Miguel Castillo, Lucho Espeche, Mario Corvalan y Cuni Trejo, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 días de su partida.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

GUTIERREZ, BERTA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. El Señor es mi Pator, nada me puede faltar" Quica y Armando Tula y flia, participan con dolor el fallecimiento de la tía de su nieto político Daniel Gutierrez, rogamos cristiana resignación a sus familiares.

RODRIGUEZ, JULIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/17|. Nora camuñas de Badessich participa con gran dolor su fallecimiento y ruega resignación para su esposa Orlinda, mi querida ex-compañera y amiga.





Invitación a Misa

ROLDÁN, SEBASTIAN ALEXIS (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/17|. Seba! Cuidanos y guianos desde el cielo, nosotros rezamos para que estés bien junto a Dios. Te amamos y extrañamos mucho! Sus abuelos, su mamá, hermanos, sobrinos, tios, primos y amigos, invitan a la misa que se oficiará el Lunes 04/12/17 a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse 9 días de su partida.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

HOYO DE PADILLA, JUANA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/16|. Hoy hace 1 año que partiste al Reino del Señor y que tus ojos se cerraron. El tiempo pasa pero el dolor de tu partida y de tu ausencia nos rompe el corazón. Te extrañamos tanto madre querida, pero nos queda el consuelo de saber que estas en los brazos del Señor. Su esposo: Pablo Padilla, sus hijos: Juan, Claudia, Irma, Luis, sus nietos: Paula y Valentín, su hermana: Graciela y su sobrino Agustín, invitan al responso en el Cementerio Jardín del Sol a las 18 hs





Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

GÓMEZ, ELIO RUBÉN SGTO.( R) (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Su esposa Manuela Lezcano; sus hijos Franco, Elio y Rubén; su nieta Maira y su nuera Yanina, que siempre te recordarán con amor y cariño; y que brille para ti la luz que no tiene fin. Te dedica tu familia, amigos y vecinos del Sector C de Villa Balnearia. Las Termas.

MERCADO, JOSÉ ELOY (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Su madre hermanos y demás Familiares , sus Restos Fueron Inhumados Ayer en el Cementerio de SANTA LUCIA Dpto. Moreno COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

RUIZ, DESIDERIA OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Sus Hijos Antonio , Miguel , Ricardo , Rubén , Enrrique y Juan h.pol Nietos , bisnietos , hermanos y demás Familiares, sus restos fueron Inhumados ayer en el Cementerio de Fernandez. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

RUIZ, DESIDERIA OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. "Que brille para ella a luz que no tiene fin". Sus hijos Ramón Páez. Mariana y Maite Díaz, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, DESIDERIA OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. "Que la bondad de Dios se apiade de su alma y la tenga a su lado gozando de la paz eterna". Sus hijos; Antonio, Enrique, Migui, Ricardo, Juan, y Ramón y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, DESIDERIA OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. "Hoy te marchaste a los brazos del Señor Dios, tus ojos nunca se apagaran querida abuela". Sus nietos: Sonia, Gastón, Ivana, Yanina, Flor, Tahana, Anto y Guada participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, DESIDERIA OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. "En este día, te marchaste junto a Dios "abu" querida. Siempre estarás en nuestros corazones: gracias por todo. Sos nuestro ángel abuela. Te amamos, jamás te olvídatenos. Sus nietos: Fede, Alma, Vanina y Junior participan su fallecimiento.

RUIZ, DESIDERIA OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. "Señor, enséñale tus pasos y ella seguirá tu huella". Cristian Busto y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones.

RUIZ, DESIDERIA OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. 17 Personal Directito, docentes y de maestranza del Centro Experimental Nº 4 "Maximio S. Victoria", participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre política de nuestra compañera Aida Campoya y elevan oraciones.

RUIZ, DESIDERIA OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. "Depositen mi cuerpo ante el altar del Señor, sin que les de pena, pues El me dará cobijo y ustedes por siempre me recordaran". Javier Abdala y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, DESIDERIA OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. "Por la misericordia de Dios, descansa en paz" Propietario y empleados de "Carnes El Morocho". participan con inmenso dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y la pronta resignación.

RUIZ, DESIDERIA OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. "Ya goza de la vida eterna, bendícelo con la luz de la resurrección". Propietarios y empleados de "Supermercado El Morocho" participan su fallecimiento y elevan oraciones.

RUIZ, DESIDERIA OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. "No te mueras con tus muertos, llévalos vivos en tu amor y vive con ellos en tu recuerdo". Miriam Abdala y familia, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones.

RUIZ, DESIDERIA OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Nilda ;Mansilla y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, DESIDERIA OTILIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. "Señor, recíbela en tus brazos y que brille para ella la luz que no tiene fin". Te llevaste a tu lado a un ser de luz. A una mujer que supo ser excelente esposa, madre y abuela. Madre, no solo de sus hijos solamente, sino madre de cada una de las personas que llegaban a su casa, ella los recibía con los brazos abiertos, brindándole lo mejor; quien no tuvo la oportunidad de llegar a la casa de doña "Oti" y ser bien recibió; cuantas historias tiene muchos para recordar, así como la recordamos y agradecemos nosotros por brindarnos su casa y ese y amor incondicional. Gracias doña "Oti", descanse en paz. Sus amigos y amigos de sus hijos Patricia Buena y Carli Barea, participan con profundo dolor su fallec. y acompañan a toda su flia en esos momentos de dolor.

SANTILLÁN, HÉCTOR GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. "Morir no es desaparecer, sino comenzar una nueva visa junto a Dios". Patricia Buena y Carli Barea, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos difíciles momentos.