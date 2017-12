"Cristina Kirchner es la única dirigente que puede ordenar el PJ"

04/12/2017 -

El ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Aníbal Fernández, le pidió a la senadora electa por Unidad Ciudadana que dirija el peronismo, en una nueva carta publicada en sus redes sociales.

Hace dos semanas, Fernández había publicado una dura misiva en la que cuestionaba a la ex presidenta por crear Unidad Ciudadana y por haber ‘limpiado el horizonte de dirigentes estigmatizados que se rompieron el alma por el proyecto’.

Esta vez, Aníbal no dedicó más que elogios a la ex presidenta, como ‘su talento, su capacidad y su liderazgo político’. ‘Cristina es la única dirigente que puede ordenar esta suerte de neo sainete criollo en el que se ha transformado el peronismo, después de la derrota de 2015’, dijo el ex candidato a gobernador bonaerense, que perdió hace dos años contra la referente de Cambiemos, María Eugenia Vidal.

Con nuevas citas a Juan Perón, Aníbal Fernández siguió: ‘Cuando alguien como Cristina alcanza responsabilidades mayúsculas y un destino tan inmenso, entiendo que debe de alguna manera, tomar distancia de las pasiones mínimas, de los ímpetus triviales, de las cuestiones menores. Una enseñanza que nos han legado nuestros próceres".