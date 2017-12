Coleoni: "Ganamos bien, me siento contento"

Fotos SATISFECHO. El entrenador Gustavo Coleoni se retiró feliz por el funcionamiento de su equipo ante el Lobo.

04/12/2017 -

Tras la goleada que Central Córdoba le propinó a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, y que le valió el pasaje a la siguiente instancia del Federal A a falta de dos fechas, el entrenador del Ferroviario, Gustavo Coleoni , aseguró que su equipo fue un justo ganador y dijo sentirse contento por lograr el primer objetivo.

"Ganamos muy bien. El equipo tuvo mucha actitud en el segundo tiempo con puntos altos en lo individual y colectivo, y logramos el primer objetivo de la clasificación. Ellos tienen un muy buen equipo, que nos complicó un poco en el primer período porque comenzó ganando, pero después lo dimos vuelta con autoridad, precisión y jugando buen fútbol", expresó Coleoni.

"Me voy contento en todo sentido, por el triunfo, por las ganas, por el juego, por la gente que siempre acompaña y nos hace ilusionar, por los dirigentes que confiaron en este proyecto, aunque todavía falta muchísimo", añadió.

Luego, el "Sapo" remarcó la importancia de lograr el empate sobre el cierre de la primera parte.

"Valió mucho lograr el empate en la última jugada del primer tiempo. Salió una jugada que la entrenamos mucho y eso nos dio satisfacción y la tranquilidad en el segundo tiempo. En el primero habíamos generado mucho también".

"Lo bueno es que a pesar de la desventaja el equipo no se desesperó y siguió con su idea. No jugó palo por palo y eso nos hizo encontrar los caminos. Me siento feliz por todos los que trabajamos en este club", completó.

Por último, el director técnico confesó que ahora fijaron el objetivo de terminar en la primera colocación de la Zona 3.

"Ojalá podamos terminar como primeros. Ese es ahora nuestro próximo objetivo, luego de haber sellado la clasificación. Eso nos daría la posibilidad de jugar más partidos de local. Vamos por eso", cerró en medio de felicitaciones en la zona de vestuarios.